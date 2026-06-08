Liderar a IA sem perder a humanidade

Numa reunião de administração alguém apresenta uma nova solução de Inteligência Artificial. O argumento parece difícil de contrariar: reduz custos, aumenta produtividade, antecipa falhas, automatiza tarefas repetitivas e acelera decisões.Até que alguém coloca a pergunta que deveria estar no primeiro slide: o que acontece às pessoas?Não apenas aos empregos. Às pessoas. À sua autonomia, à sua dignidade e à sua capacidade de compreender decisões que passam a ser recomendadas, ou mesmo tomadas, por sistemas sem consciência, sem contexto moral e sem responsabilidade.A recente encíclica Magnifica Humanitas oferece uma imagem particularmente forte: perante a Revolução Digital, a Humanidade pode escolher entre construir uma nova Torre de Babel ou seguir o caminho de Neemias. Babel representa o poder sem limites, a uniformização e a eficiência desligada da dignidade. Neemias representa a reconstrução paciente e partilhada de uma cidade, onde cada um tem uma parte da muralha a erguer. A encíclica recorda que a tecnologia pode “curar, conectar, educar, cuidar da Casa comum”, mas também pode “dividir, descartar, gerar novas injustiças”.É aqui que a liderança se torna decisiva.O líder do futuro não será apenas aquele que adota Inteligência Artificial mais depressa. Será aquele que sabe perguntar melhor antes de a aplicar. Porque uma empresa pode tornar-se mais eficiente e, ao mesmo tempo, menos humana. Pode automatizar processos e desresponsabilizar decisões. Pode medir desempenho e esquecer contexto. Pode avaliar trabalhadores, selecionar candidatos, classificar clientes e gerir riscos sem nunca perguntar se está a construir confiança ou apenas controlo.A IA pode ajudar uma fábrica a prever uma avaria antes de ela acontecer, reduzir desperdício energético ou melhorar a segurança de uma linha de produção. Pode apoiar médicos, professores, gestores e equipas operacionais. Mas também pode vigiar em excesso, excluir sem explicação, reproduzir preconceitos antigos com aparência moderna e transformar pessoas em simples pontos de dados.A diferença não está apenas na ferramenta. Está na cultura de liderança que a orienta.Por isso, as empresas precisam de um Teste de Humanismo para a IA antes de qualquer implementação relevante. Não como mais uma burocracia, mas como disciplina de boa gestão.Cinco perguntas deveriam tornar-se obrigatórias: esta tecnologia aumenta ou diminui a dignidade das pessoas? Quem pode ser prejudicado por este sistema? Existe explicação, contestação e revisão humana? Os ganhos de produtividade serão acompanhados por formação e requalificação? Estamos a usar IA para desenvolver pessoas ou apenas para as controlar?Este teste não deve ficar fechado no departamento informático, jurídico ou de compliance. Deve envolver administração, recursos humanos, operações, trabalhadores, clientes e sustentabilidade. Tal como as empresas avaliam impacto financeiro, regulatório ou ambiental, deverão começar a avaliar o impacto humano dos sistemas de Inteligência Artificial.Cada empresa deveria criar “um pequeno” Conselho de Impacto Humano da IA para avaliar as aplicações mais sensíveis. Não para travar a inovação, mas para a tornar mais confiável. A pergunta central seria simples: esta tecnologia torna-nos apenas mais rápidos ou torna-nos também melhores?Portugal tem aqui uma oportunidade. Não seremos, provavelmente, os maiores produtores de tecnologia do mundo. Mas podemos ser referência na aplicação humanista da IA: na indústria, na Saúde, na Educação, na energia, na Administração Pública e nas PME. Uma IA que aumente produtividade a pensar nas pessoas. Uma IA que ajude a competir sem destruir confiança.O maior risco talvez não seja a máquina tornar-se humana. É o ser humano aceitar tornar-se máquina: avaliado apenas por desempenho, medido apenas por dados e descartado quando deixa de ser útil.Precisamos de IA nas empresas. Mas precisamos ainda mais de líderes com consciência. Uma civilização que ganha eficiência, mas perde humanidade não está a inovar. Está apenas a construir, com tecnologia de ponta, a sua própria Torre de Babel.