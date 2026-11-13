Keynes e a crítica aos Clássicos

Keynes considerava que a sua Teoria Geral do Emprego se havia transformado num estudo das forças que “governam” as variações do volume da produção e do emprego como um todo, admitindo ter sido influenciado, na sua produção teórica, por Joan Robinson e por Roy Robin Harrod.

Para o autor, os postulados da Teoria Clássica aplicavam-se, apenas, a um caso particular e não de uma forma geral, uma vez que a situação que se admite, à partida, se encontra no “limite das situações de equilíbrio possíveis”.

Segundo Keynes, os postulados clássicos não admitem o desemprego involuntário, apontando para a existência das seguintes possibilidades de criação de emprego:

melhoria da organização/ previsão, de modo a reduzir-se o “desemprego ficcional”;

redução da desutilidade marginal do trabalho expressa pelo salário real, para a qual ainda existe mão-de-obra disponível, de modo a diminuir-se o desemprego voluntário;

aumento da produtividade marginal física do trabalho nas indústrias produtoras de “bens de consumo operários” (para utilizar o termo adoptado por Pigou para designar os artigos cujos preços dependem da utilidade dos salários nominais);

aumento em relação aos preços dos bens de consumo dos preços das outras categorias de bens, juntamente com uma maior concentração das despesas dos indivíduos não-assalariados nestes últimos bens (na linha da Theory of Unemployment de Pigou).

Acontece, todavia, que, na perspectiva de Keynes, pode acontecer que, dentro de certos limites, as exigências do factor produtivo trabalho tendam para um mínimo de salário nominal e não de salário real. A Escola Clássica considerava que tal pouco alterava a sua teoria, mas tal não correspondia à realidade.

Em boa verdade, se os salários reais não são a única variável de que depende a oferta de trabalho, o argumento clássico utilizado “desaba” por completo e apresenta-se legítimo perguntar se o emprego efectivo não permanece indeterminado, tornando-se possível admitir que a oferta de trabalho se desloca a cada movimento dos preços.

Se fosse exacto que o salário real é um mínimo abaixo do qual se contaria com mais mão-de-obra do que a, actualmente, empregada, então nenhum outro desemprego voluntário existiria para além do friccional.

No entanto, tal não corresponde à verdade, uma vez que, em geral, uma quantidade superior de mão-de-obra empregada potencialmente é oferecida ao salário vigente.

Em síntese, a teoria convencional sustentava que os acordos entre trabalhadores e empresários para a fixação de um salário nominal determinavam, também, o salário real, de tal forma que os trabalhadores poderiam fazer coincidir os seus salários reais com a desutilidade marginal do volume de desemprego oferecido pelos empresários.

Concluindo, baseia-se na ideia de que, por exemplo, num modelo fechado, a redução dos salários nominais é, necessariamente, seguida de uma redução nos salários reais, embora nem sempre proporcional. Para Keynes, duas objecções podem, ainda, ser feitas à Teoria Clássica:

a primeira, refere-se ao comportamento efectivo do trabalhador, uma vez que uma redução nos salários reais provocada pelo aumento dos preços, não acompanhada de actualização dos salários nominais, não determina, em regra, uma redução da oferta do factor produtivo trabalho;

a segunda, decorre da rejeição da hipótese de que o nível geral dos salários reais seja directamente determinado pelo carácter das negociações sobre salários, o que, aliás, se articula com a questão das “expectativas racionais”, as quais assentam em pressupostos questionáveis, com destaque para os de um mínimo de instrução e de um nível adequado de informação.

Tratam-se de objecções válidas e, por isso mesmo, a ter na devida conta.

Nem mais, nem menos…

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico