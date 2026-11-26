A1 de abril de 1933, faltavam uns três meses para Adolf Hitler chegar ao poder, militantes do Partido Nazi colocaram-se às portas de lojas, armazéns, estabelecimentos, escritórios de advogados e consultórios de médicos que pertencessem a judeus com “kauft nicht bei juden” (não comprem aos judeus) escrito em cartazes.

Pintaram inscrições antissemitas nas montras e fachadas, convenceram a população de que comprar a judeus significava prejudicar os alemães e intimidaram os clientes que entravam nas tais lojas, nos tais armazéns, nos tais estabelecimentos, nos tais escritórios e nos tais consultórios.

Os judeus foram desde então sendo progressivamente excluídos da vida económica e profissional local até, a 15 de setembro de 1935, as leis de Nuremberga institucionalizarem a discriminação racial.

E a 9 de novembro de 1938, após anos de pressão para que os judeus vendessem os negócios a alemães, os comércios e as sinagogas foram destruídos e pilhados na infâme Noite de Cristal.

Como se sabe, a partir dali, a perversidade, na forma, por exemplo, de campos de concentração só aumentou.

Estávamos no início do século XX e por aquela altura os horrores do fascismo e as suas consequências ainda não eram conhecidos, dirão os otimistas; e a humanidade, por vezes, tem de passar por duras provações para aprender a lição e nunca mais repetir o horror, acrescentarão.

Será?

Avancemos cerca de 100 anos para o Brasil do século XXI. Na ressaca da vitória de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, lojas, armazéns, estabelecimentos, escritórios de advogados e consultórios de médicos que pertencem a eleitores do candidato do PT foram incluídos em listas distribuídas em larga escala por aplicações de mensagens – ah que falta fez um Whatsapp a Adolf e amigos – sob o título “não comprem a petistas”.

Brasil afora, donos e empregados desses comércios relataram intimidações em forma de insultos e ameaças físicas.

E empresários foram incentivados a despedir empregados que assumissem ser eleitores de Lula numa campanha chamada “demita um petista”.

“Um empresário tem que mandar embora funcionário petista sim”, publicou em vídeo no contexto dessa campanha Zé Trovão, deputado do PL dos Bolsonaro eleito por Santa Catarina, um estado que tem 42 células neonazis por cada milhão de habitantes, mais do dobro do segundo da tabela, o Paraná, e sete vezes mais do que o terceiro, São Paulo.

Copo meio vazio: o Brasil de 2026 não é muito diferente da Alemanha de 1933. Mas o copo pode estar meio cheio: apesar de tudo, o país melhorou em relação a 2022, ano de outra vitória de Lula sobre um bolsonarista.

Em novembro daquele ano, o general Mário Fernandes imprimia no Palácio de Planalto, na presença do ainda presidente Jair Bolsonaro, um plano de três páginas intitulado Punhal Verde e Amarelo, que previa o envenenamento de Lula por substâncias químicas que lhe causariam um colapso geral.

Lula, afinal, está vivo e reeleito e o general que faz golpes de estado por impressora e o ex-capitão que lhes deu o amém cumprem penas de 26 e 27 anos, respetivamente.