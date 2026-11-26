A extrema direita parlamentar portuguesa já nos habituou às suas tristes ideias sobre os mais variados temas: da pena de morte à castração química, da expulsão de imigrantes – agora “adoçada” com o nome de remigração – à perseguição dos ciganos e outras monstruosidades.

Agora pretende obrigar a RTP a voltar a transmitir touradas.

Por mim, detesto touradas e a última vez que vi uma foi com o meu avô paterno, que era um aficionado, há mais de sessenta anos. Sempre considerei as touradas um espetáculo impróprio de gente civilizada. A defesa da barbaridade feita em nome de uma suposta tradição não faz sentido: se a tradição fosse uma justificação universal para comportamentos anacrónicos, seguir-se-ia o quê? A prisão por dívidas? A administração exclusiva pelo marido dos bens da mulher? A retoma dos castigos corporais nas escolas? O desenterrar da escravatura? Tudo velhas tradições portuguesas.

Fica feita a minha declaração de interesses – não gosto de touradas e não me interessam minimamente. Para ser totalmente honesto, confesso que aprecio os primeiros minutos de uma tourada à antiga portuguesa, com os atavios magníficos de cavaleiros e cavalos e as espetaculares cortesias feitas por estes. E sem touros! Mas ir a uma tourada à portuguesa seria para mim o mesmo que aceitar um convite para jantar e só comer os aperitivos.

Mas não interessam, nem o meu gosto, nem sequer as touradas. O que interessa é a extraordinária ideia de forçar a transmissão televisiva de touradas.

Em princípio, a escolha dos programas a transmitir por um canal de televisão é determinada por decisão dos responsáveis pela programação. Tal como o conteúdo de um jornal.

A circunstância de a RTP ser um canal público pode ditar alguns condicionamentos à autonomia da sua direção, em nome de valores muito importantes da coletividade. É o que se passa com os tempos de antena em períodos eleitorais e o direito de antena, fora deles, ou a transmissão regular da missa católica e de outras cerimónias solenes desta confissão religiosa, bem como de programas específicos dedicados a outras confissões religiosas. É ainda o que sucede com a transmissão de cerimónias oficiais e sessões solenes dos órgãos de soberania e dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas.

Relativamente às transmissões desportivas, ao contrário do que alguns julgam, não é imposta a transmissão de jogos de futebol pela RTP. O que recai sobre esta é a obrigação de transmitir os eventos desportivos mais importantes (jogos das seleções nacionais de futebol, Jogos Olímpicos, Volta a Portugal em Bicicleta e outros), em sinal aberto, no caso de nenhum canal privado o assegurar.

Nesta enumeração não há lugar para as touradas. E ainda bem.

Enquanto as touradas não forem enterradas, pela história ou pela lei, os canais de televisão privados são livres de as transmitir, se estiverem interessados nisso.

E a RTP é livre de as não transmitir.