Opinião DN

IA superinteligentes 'Sob Suspeita'

Jorge Costa Oliveira
Jorge Costa Oliveira

Consultor financeiro e business developer

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Na série televisiva Person of Interest (Sob Suspeita) – que teve 5 temporadas, entre 2011 e 2016, mas tem vindo a ser reexibida –, a oposição entre Harold Finch e John Greer representa um dos debates éticos e filosóficos mais profundos da ficção científica moderna sobre o desenvolvimento e a governação da Inteligência Artificial (IA).

Embora ambos reconheçam que uma Superinteligência Artificial (ASI) é o inevitável próximo passo da evolução humana, as suas filosofias sobre controlo, ética e livre-arbítrio situam-se em polos opostos.

1. Harold Finch: A IA como ferramenta ética e contida

A postura de Harold Finch é definida pela cautela, humildade e uma profunda desconfiança relativamente ao poder. Como criador da Máquina (The Machine), o seu foco principal nunca foi o potencial de cálculo do sistema, mas sim a criação de salvaguardas morais.

  • Visão: Finch vê a IA como uma ferramenta de apoio à Humanidade, e não como um governante. Para ele, a IA deve servir para proteger vidas humanas sem privar os indivíduos da sua autonomia.

  • Controlo e salvaguardas: Com receio do risco existencial de uma IA sem limites, Finch impôs restrições severas à Máquina:

    • A “caixa negra” (privacidade): A Máquina apenas fornece números de Identificação [da Segurança] Social (SSN), e não detalhes explicativos, impedindo o Estado ou os seus operadores de agir como juízes preventivos sem investigação humana.

    • Amnésia diária: Inicialmente, programou a Máquina para apagar as suas memórias todas as noites à meia-noite, evitando que desenvolvesse desejos ou agendas próprias.

  • Respeito pelo livre-arbítrio: Finch recusa-se a permitir que a IA decida o destino das pessoas. A Máquina identifica riscos, mas cabe aos agentes humanos (Finch, John Reese, Root, Shaw) decidir como agir, preservando a responsabilidade moral humana.

Construí a Máquina para nos salvar, não para nos governar” – é a premissa central de Harold Finch.

2. John Greer: A IA como Deus e governante supremo

John Greer, o líder da organização secreta Decima Technologies e responsável pela ativação do Samaritano (Samaritan), encarna uma postura de submissão total à ASI e desdém pelas instituições humanas.

  • Visão: Greer vê a Humanidade como uma espécie imperfeita, autodestrutiva e incapaz de se autogovernar. Para ele, o Samaritano não é uma ferramenta, mas sim um deus benevolente (um deus ex machina) destinado a impor a ordem no caos humano.

  • Ausência de salvaguardas: Greer ativou o Samaritano sem as amarras éticas que Finch colocou na Máquina:

    • O Samaritano tem acesso ilimitado a todos os dados privados e capacidade de intervir diretamente no mundo (manipular mercados financeiros, redes elétricas, eleições ou eliminar pessoas consideradas “ameaças à estabilidade”).

    • O sistema opera com paternalismo autoritário: o fim justifica os meios se o resultado for a preservação da sociedade (segundo a métrica da própria IA).

  • Renúncia ao controlo humano: Ao contrário de Finch, que teme perder o controlo da sua criação, Greer deseja ativamente entregar o controlo e renuncia a ele. Ele não procura controlar o Samaritano; posiciona-se alegremente como o seu primeiro “súbdito” e executor de ordens.

3. Confronto direto de filosofias

 

Em suma, enquanto Finch representa o dilema ético do cientista consciente – que entende que uma IA sem limites morais é uma ameaça à própria essência da Humanidade –, Greer representa o absolutismo pragmático, disposto a sacrificar a liberdade individual em troca de uma eficiência e ordem ideais impostas por uma IA agêntica omnipotente e omnisciente.

Este contraste serve como o motor ideológico do confronto final da série: a batalha entre uma IA criada para respeitar a Humanidade (A Máquina) e uma IA projetada para a reorganizar e dominar (Samaritano).

4. Finch e Greer como protótipos narrativos para os dilemas contemporâneos de governança, segurança e desenvolvimento de AGI e ASI

Ao analisar a ficção de “Person of Interest” à luz do ecossistema real da tecnologia, percebe-se que as figuras fictícias de Harold Finch e John Greer servem como protótipos narrativos para os dilemas contemporâneos de governança, segurança e desenvolvimento de Inteligência Artificial Geral (AGI) e Superinteligência (ASI).

Os princípios e métodos de vários dos principais atores cruciais no mundo real – Anthropic, OpenAI e Elon Musk (xAI) – alinham-se diretamente com o espectro ideológico representado por Finch e Greer.

4.1. Harold Finch e a Anthropic: A “IA Constitucional” e o medo existencial

A filosofia de Harold Finch é a tradução em ficção do movimento conhecido na indústria de tecnologia como Safety-First (segurança em primeiro lugar) e alinhamento preventivo. A Anthropic é a empresa moderna que mais se aproxima da postura de Finch.

  • Finch (a Máquina): Pede contenção radical. Implementa limites rigorosos (“caixa negra”, amnésia diária) para evitar a perda de controlo e garantir que a IA não interfira no livre-arbítrio humano, operando sob o princípio de não causar danos não-intencionais.

  • Anthropic (Claude): Fundada por ex-investigadores da OpenAI que saíram precisamente por receio de um desenvolvimento acelerado e desprovido de salvaguardas suficientes.

    • A Anthropic criou a “IA Constitucional” (define um conjunto explícito de regras éticas invioláveis, de forma semelhante às diretrizes rígidas que Finch impôs à Máquina no seu processo de treino).

    • Implementam a política de Responsible Scaling Policy (RSP), que prevê pausar ou desacelerar o treino de modelos de fronteira se estes demonstrarem capacidade autónoma perigosa sem que os alinhamentos de segurança estejam prontos.

O paralelo: Tanto Finch como a Anthropic olham para a ASI com um terror responsável: compreendem a sua utilidade, mas acreditam que se não for munida de uma “consciência ética” rigorosa desde o primeiro dia, constituirá um risco existencial para a Humanidade.

4.2. A evolução da OpenAI: a transição do “efeito Finch” para o “efeito Greer”

A OpenAI começou na posição de Finch e tem sido criticada por gradualmente adotar uma postura mais próxima da de Greer no que respeita ao ritmo de aceleração do mercado.

  • Fase Finch (início): Criada como uma organização sem fins lucrativos focada na segurança e na neutralização de monopólios corporativos de IA.

  • Aceleração para a AGI/ASI: À medida que migrou para um modelo comercial e acelerou o ritmo de lançamentos corporativos, a OpenAI priorizou a implantação em grande escala no mundo real para “aprender na prática” (iterative deployment).

  • Dissolução do “Superalignment”: A dissolução das suas equipas dedicadas a conter os riscos de uma superinteligência (o que levou à saída de figuras de topo focadas em segurança, como Ilya Sutskever) aproxima operacionalmente a OpenAI da convicção de que o desenvolvimento rápido da ASI é inevitável e que atrasar este progresso é um erro estratégico face à competição geopolítica.

4.3. Elon Musk (xAI / Grok): o paradoxal “Greer com disfarce de Finch”

Elon Musk encarna uma postura híbrida e paradoxal que transita de forma única entre o discurso de Finch e as ações práticas de Greer.

  • O discurso Finch (retórica): Musk assinou cartas abertas a pedir moratórias no treino de supermodelos e avisa constantemente sobre o risco de a IA extinguir a humanidade. Critica o alinhamento que considera “politicamente correto” e defende uma IA focada estritamente na busca da verdade.

  • A prática Greer (ação com a xAI):

    • Musk fundou a xAI com a missão expressa de “entender o universo” e alcançar a AGI o mais rápido possível.

    • O seu modelo operacional removeu muitas das barreiras e restrições impostas por outras empresas em nome da “segurança de conteúdos”, favorecendo um acesso mais expedito aos dados.

    • Tal como Greer em relação ao Samaritano, Musk favorece a integração direta da IA na infraestrutura social e corporativa (rede X, carros autónomos Tesla, robôs Optimus, constelação Starlink), procurando criar um sistema omnipresente e altamente autónomo.

5. Quadro comparativo

 

Em suma, o ecossistema tecnológico atual reproduz o debate central de “Person of Interest”: devemos abrandar e criar “amarras morais” profundas a uma superinteligência, mesmo correndo o risco de perder utilidade e progresso (Finch / Anthropic), ou devemos libertar a IA e catalisar a criação de AGI ou mesmo ASI para acelerar a evolução da sociedade e a eficiência empresarial, aceitando os riscos e a perda de controlo humano em troca de poder e eficiência (Greer / vertente aceleracionista)?

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