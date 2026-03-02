Hoje, o Ramadão de Trump. Amanhã, um Califado, do Mediterrâneo ao Mar Arábico

Puxemos a cassete atrás! Há menos de um ano, em maio 2025, as tensões eram entre Paquistão e Índia. O objectivo de ambos, seria testar os limites da nova Administração americana, logo no primeiro ano de mandato. Na semana passada, Netanyahu e esposa receberam o “irmão Modi”, primeiro-ministro (PM) indiano, que também discursou no Knesset.Na semana passada, o mesmo Paquistão declarou guerra ao Afeganistão. Não exactamente, já que o inimigo talibã, é agora o Exército de Libertação do Balochistão. Um problema híbrido, próprio da raia, entre fronteiras, mais as fidelidades tribais e as suseranias reiteradas, leis da nação, que desconhecem as leis do Estado;No sábado, o “eixo-do-bem” passou das palavras aos actos. Corajoso, mas inconsequente. Porquê?Porque o plano que Trump tem, é o toca-e-foge e parece ter sido desenhado pelo Coiote do Papa-léguas, que faz sempre planos que lhe rebentam na cara, ou cai-lhe uma bigorna na cabeça! O plano é, “tomem lá umas ameixas, que mataram uns quantos e agora organizem-se”!Caso isto fosse consequente, os americanos teriam de voltar em peso para o Afeganistão, para encurralarem a frente agora aberta e segurarem o Paquistão. Mas não, a Doutrina Donroe não contempla entradas, nem saídas. Porquê? Porque é low cost, porque não é doutrina, é oportunidade! Como tal, delega, e como tal, vai sobrar para os aliados regionais, de Marrocos à Índia.Porquê? Porque ao primeiro caixão americano, Epstein ressuscita e Trump cai da cadeira. Esta é a sua prioridade, manter-se no poder.Porque “por morrer um ayatollah, não acaba a Primavera”, e a Guarda Revolucionária, apocalíptica, vai carregar em todos os botões enquanto puder. Já o está a fazer e já tem o Iraque do seu lado.Porque os festejos que vemos nas ruas, pela morte do velho, não significam hossanas aos libertadores, muito pelo contrário, a reacção vai ser no sentido do islamo-fascismo já conhecido e de um nacionalismo laico, profundamente anti-Ocidental e anti-Israel, ao nível da Teocracia que se fina. Fica a dúvida sobre o que se seguirá?E o momento será da Arábia Saudita e do príncipe Mohamed Bin Salman (MBS), que terá de provar, afinal, que unhas tem para tocar esta guitarra, já que será o “delegado principal” desta guerra. MBS terá de gerir paióis, satélites e petróleo, para não ficarmos com o Verão estragado!Desde a fundação do Estado de Israel, que este dia estava escrito. Ainda não tinha era nascido o irresponsável que daria autorização, após ter assinado de cruz. Foi no Ramadão do Ano da Graça Islâmica de 1447!Ramadan Kareem Moubarak a Todos/as, com votos de tudo e de nada! Escreve de acordo com a antiga ortografia