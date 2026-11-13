Guerra híbrida: a confiança dos europeus na linha de fogo

A Europa prepara-se, sobretudo, para a guerra convencional, mas as ameaças não se limitam a divisões blindadas a atravessar fronteiras ou a bombardeamentos sobre capitais europeias. Avisos de bombas, mesmo falsos, perturbam o quotidiano e desestabilizam a aviação comercial, hospitais, escolas, centros logísticos e outros serviços essenciais. Drones sobrevoam infraestruturas críticas, cabos submarinos tornam-se alvos e sucedem-se tentativas de sabotagem contra instalações estratégicas. Isoladamente, cada incidente pode parecer meramente tático; essa análise, porém, pode ocultar a dimensão estratégica do conjunto.
Estes episódios exigem uma leitura conjunta: podem integrar uma campanha sistemática de desestabilização. No teatro de guerra convencional, como sucede na Ucrânia, o objetivo principal é a conquista de território. Nas operações híbridas que visam o resto da Europa, o intuito pode ser outro: enfraquecer a confiança dos cidadãos no regime democrático e na capacidade dos dirigentes para assegurar a estabilidade social.
Durante décadas, a Europa pensou a Defesa sobretudo em termos militares, contabilizando navios, aviões, tanques e efetivos. Hoje, os Estados hostis e os seus mandatários reconhecem que perturbar as sociedades pode ser mais barato e eficaz do que enfrentar os seus Exércitos. A desestabilização pode ter forte impacto político, quase sem custos para o inimigo.
A Rússia tem explorado esta lógica. Desde o início da guerra total contra a Ucrânia, multiplicaram-se os alertas sobre operações de sabotagem, influência e desinformação destinadas a enfraquecer a coesão política europeia. O Estado iraniano age por sua conta, mas também recorre a redes criminosas e a intermediários para conduzir ações clandestinas no continente europeu. A Coreia do Norte atua sobretudo no espaço digital. Embora recorram a métodos distintos, estes atores exploram as vulnerabilidades das nossas sociedades abertas.
Seria insuficiente explicar estes crimes exclusivamente pela ação de adversários externos. É necessário compreender as condições que facilitam essa ação. A grande vulnerabilidade da Europa reside sobretudo na erosão da confiança dos cidadãos nas instituições, mais do que nas falhas dos sistemas informáticos ou na proteção insuficiente das infraestruturas críticas. Sem questionar a justeza das lutas contra as desigualdades sociais, há que reconhecer que a sua instrumentalização por populismos e outros cavalos de Tróia agrava perigosamente essa fragilidade.
Esse desgaste exige também uma análise política. Durante demasiado tempo, muitas das nossas elites políticas pareceram considerar que a prosperidade económica bastaria para garantir a legitimidade e a estabilidade dos regimes democráticos. Essa premissa revelou-se limitada. A crise da habitação, os obstáculos à mobilidade social, a precariedade laboral, a insegurança em muitos espaços urbanos, as tensões associadas à imigração irregular e a perceção de uma distância crescente entre governantes e governados contribuíram para um sentimento de abandono e de desespero em amplos setores da sociedade europeia.
Os nossos inimigos podem não ter gerado estas dificuldades, mas reconheceram nelas oportunidades estratégicas. Esse contexto ajuda a explicar por que razão as operações de guerra híbrida encontram um ambiente mais favorável do que há duas ou três décadas. A confiança nas instituições reforça a resistência à desestabilização; a sua erosão aumenta a exposição à manipulação, à polarização e à desordem, como acontece em vários países da União Europeia.
É neste clima que os movimentos antissistema ganham espaço. Importa, porém, afastar qualquer ambiguidade: a contestação democrática desafia o poder para melhorar o sistema. Questionar governos, denunciar falhas, exigir reformas e desafiar consensos são expressões legítimas da participação cívica e da vitalidade democrática.
O risco de rutura surge quando a crítica deixa de procurar reformas e passa a promover a deslegitimação sistemática das instituições. Um exemplo concreto encontra-se nas vozes que atacam a legitimidade da PSP: o problema não é questionar as suas decisões ou condutas, mas negar a legitimidade da própria instituição. Reconhecer que a democracia funciona de forma insatisfatória é diferente de a considerar inútil ou exclusivamente ao serviço dos mais poderosos. Do mesmo modo, denunciar as insuficiências das economias de mercado não equivale a procurar destruir a arquitetura económica europeia. Contestar decisões governamentais é legítimo; negar, por princípio, a legitimidade de qualquer decisão compromete o debate democrático.
É neste ponto que alguns radicalismos contemporâneos convergem nos efeitos, apesar de seguirem caminhos aparentemente contraditórios. Setores da extrema-esquerda e da extrema-direita fazem do descrédito sistemático das instituições democráticas um eixo da sua atuação. Quando esse descrédito não é acompanhado de soluções exequíveis ou de alternativas claramente definidas, a contestação pode reforçar a perceção de que nenhuma instituição merece confiança e de que o compromisso democrático é inviável.
Este ambiente favorece os adversários da Europa, em particular a Federação Russa. Reforçar a ideia de que as instituições nacionais e da União Europeia são incapazes de resolver problemas concretos pode ajudar a enfraquecer a coesão democrática e a colaboração entre os Estados. Os extremistas não precisam de propor uma solução mais justa: é suficiente explorar o ressentimento, a desconfiança e os bloqueios do sistema.
O alcance estratégico destes episódios reside na erosão da confiança nas instituições, nos governos e na capacidade das democracias europeias para produzir resultados e corrigir erros. Por isso, os ataques e as ameaças a infraestruturas críticas não devem ser avaliados apenas pelos efeitos imediatos. O mesmo vale para os falsos alarmes que há dias provocaram perturbações nas escolas italianas e, simultaneamente, em mais quatro países europeus.
Se a confiança é o alvo estratégico, a resposta europeia exige mais do que o reforço da Defesa, dos serviços de informações e da cibersegurança. Deve também enfrentar as causas do mal-estar dos cidadãos. A resiliência democrática depende tanto da proteção contra ameaças externas como da confiança cívica nas instituições e da vontade coletiva de as defender.