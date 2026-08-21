Extravagância Fígaro

E parece que essa também é a abordagem adotada pela encenadora Mónica Garnel e pela sua assistente Anna Leppänen para narrar as desventuras do famoso casal de criados e seus igualmente famosos patrões. Longe de perucas empoadas, camisas com folhos e palácios do século XVIII, a iconografia utilizada neste casamento em Lisboa busca constantemente a incongruência burlesca, inspirando-se nos universos das histórias de quadradinhos, videoclipes e programas televisivos.

Telas adornadas com bosques de flores festivas giram para revelar flamingos cor-de-rosa chamativos e, assim como a iluminação de Sérgio Moreira, os figurinos de Marta Carreiras abraçam sem pudor a explosão de cores (com destaque para os figurinos que parecem papel de parede e os acessórios extravagantes: duas boias gigantes, uma piscina inflável, um espanador fluorescente...).

Essa alegre mistura funcionou maravilhosamente bem na notável produção de Cavalleria Rusticana/Pagliacci (Operafest 2024) da mesma encenadora; aqui, ela conduz a ópera de Mozart numa direção cómica, com traços de farsa, que, não obstante, parece demasiado unidimensional. Pois, por mais extravagante que seja, o dia de Fígaro também reserva momentos de graça que a abordagem frenética de Garnel luta por integrar de forma harmoniosa, como se um demiurgo invisível estivesse apertando o botão “Pausar” do controlo remoto. Gostaríamos de ter entendido a razão na declaração de intenções da encenadora que, infelizmente, é assaz intrincada.