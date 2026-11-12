Europa sem rumo: o tempo está a acabar

A Europa atravessa uma crise que é muito mais profunda do que uma simples conjuntura política ou económica. É uma crise de relevância, de liderança e, sobretudo, de rumo. Num mundo cada vez mais marcado pela competição entre grandes potências, a Europa parece incapaz de decidir o que quer ser e qual o papel que pretende desempenhar.

Não se percebe qual é hoje a sua política externa. Oscila entre declarações de princípios, interesses nacionais e respostas tardias aos acontecimentos. Fala de autonomia estratégica, mas continua excessivamente dependente de terceiros para garantir a sua própria segurança.

Também na economia se acumulam sinais preocupantes. O crescimento é débil, a competitividade deteriora-se e a dívida de alguns dos principais Estados europeus, com particular destaque para França, começa a colocar questões que já não podem ser sucessivamente adiadas. A Europa habituou-se a financiar consensos políticos sem discutir seriamente quem os pagará no futuro.

Na Inteligência Artificial, talvez a mais importante transformação tecnológica do nosso tempo, o contraste é ainda mais evidente. Os Estados Unidos lideram, a China investe e desafia essa liderança, enquanto a Europa se distingue sobretudo pela capacidade de regular. Regular é necessário. Mas nenhuma potência se tornou relevante apenas porque produziu as melhores regras para as tecnologias desenvolvidas pelos outros.

Na Defesa, a situação não é mais tranquilizadora. Persistem sistemas de armas, interesses industriais e estratégias nacionais concorrentes, quando a realidade exigiria escala, interoperabilidade e uma verdadeira política comum. Simultaneamente, as democracias europeias revelam uma inquietante vulnerabilidade à desinformação, à interferência externa e à atuação de serviços de informações hostis.

Também não se compreende a incapacidade de construir um pacto estratégico duradouro com o Reino Unido. O Brexit retirou os britânicos da União Europeia, mas não os retirou da Europa, nem eliminou a convergência de interesses em matéria de segurança, defesa e política externa.

Entretanto, eleição após eleição, crescem os movimentos radicais, sobretudo à direita. É cómodo responsabilizar os eleitores ou acusá-los de populismo. Mais difícil é reconhecer que a sua ascensão representa também, em grande medida, o fracasso das forças políticas tradicionais em responder às preocupações concretas dos cidadãos.

A Europa precisa, por isso, de um sobressalto. Um sobressalto de cidadania, de exigência e de ambição. É necessário recuperar as ideias centrais da República, a solidariedade, a responsabilidade e a afirmação da liberdade e da democracia como valores pelos quais ainda vale a pena combater.

As eleições europeias de 2029 serão um momento decisivo. Até lá, há tempo para mudar. Mas já não há tempo para continuar a adiar.

Ou a Europa volta a escolher o seu destino, ou outros acabarão por escolhê-lo por ela.