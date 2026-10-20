Estará Ronaldo zangado por pagar tão pouco?

Ronaldo não contestou que saiu da concentração. Explicou a decisão com uma quebra de confiança em Jorge Jesus, depois de não ter sido utilizado frente à Noruega, e pediu desculpa aos colegas e aos adeptos. A frustração pode ser compreendida. Não lhe dava, porém, o direito de decidir sozinho que o estágio tinha acabado para si. Nenhum jogador, por maior que seja o seu estatuto, está acima das regras da equipa que representa.

É aqui que a sanção merece discussão. Trinta dias sem representar Portugal têm peso desportivo e simbólico. Os 255 euros, para um jogador da dimensão de Ronaldo, parecem uma consequência meramente formal. A multa não precisa de ser elevada para atingir alguém; precisa, isso sim, de transmitir que a disciplina da seleção se aplica a todos e que abandonar um estágio não se resolve com um pedido de desculpas e um valor quase insignificante.

O próprio Ronaldo afirmou que não devia haver atenuantes e que ser capitão constituía uma agravante. Se queria que as atitudes tivessem consequências, pode agora questionar-se se a multa mínima reduzida corresponde à gravidade que ele próprio atribuiu ao seu gesto. Talvez esteja, afinal, zangado por pagar tão pouco. A ironia não está em adivinhar o seu estado de espírito, mas em confrontar a sua declaração com o resultado.