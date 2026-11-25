Álvaro Laborinho Lúcio deixou um romance inacabado, que a Quetzal publicou e que confirma as qualidades narrativas do seu autor. A Arca de Noémia é um romance meta-literário com contornos de farsa. O título baseia-se num jogo de palavras, pondo-nos perante o relato bíblico da Arca de Noé, recordado pelo Padre António Vieira: “Naquele tempo, Deus disse a Noé que vinha lá o fim de todos os homens, pois encheram a terra de iniquidades (…). Anunciou-lhe que ia lançar um dilúvio e que tudo quanto existe na terra iria perecer”. Tudo não passa, porém de uma artificiosa metáfora. O romance começa na Feira de Frankfurt, com alguém que busca “a profundeza dos livros (…) no desejo inquieto de se abeirar das personagens”. A partir daqui a arca ganha vida, entre diferentes protagonistas de múltiplas naturezas, sempre surpreendentes. E o leitor começa a interrogar-se sobre os intervenientes que vão aparecendo numa extraordinária encenação.

Conheci Laborinho Lúcio apaixonado pelo teatro, no Centro de Estudos Judiciários, a encenar um julgamento como se tratasse de commedia dell’arte, porque a vida e a literatura se relacionam intimamente. Com naturalidade, encontramos, no início do primeiro capítulo, Shakespeare, ele mesmo, no uso da palavra. “Desta vez não é teatro. É mesmo romance, o escritor tem sempre à mão pedaços de escrita que ajudam a dar a conhecer as personagens e o que elas pensam”. E compreendemos que os participantes desta Arca tenham um papel ativo ao debaterem o papel que desempenham. Noémia é a nova diretora, já que a antiga, a generala, morreu durante a pandemia. Agora a Casa de Repouso ganha uma nova vida, com as personagens saídas dos romances. Grande leitor, o romancista encena o encontro desses ilustres hóspedes, sob a batuta de Noémia, bonita e discreta, com a ajuda de Sigmund, Freud naturalmente, que procura interpretar as vidas e os acontecimentos. E quem encontramos? Otília, vinda das Afinidades Eletivas de Goethe, que os leitores de Laborinho Lúcio já conhecem de O Homem que Escrevia Azulejos. Era ela, aliás, que se passeava na Feira de Frankfurt no início da narrativa. É a química da paixão que funciona na encenação deste encontro das afinidades. Há uma lista longa e bem fornecida de participantes: Dostoievski anima Raskólnikov, de Crime e Castigo, que contracena com Ivan Karamazóv. Heinrich Böll traz a honra perdida de Katharina Blum. Emma Bovary apresenta-se com esplendor e apresenta a personagem fictícia de Heathcliff, criada por Bronté. Mrs Dalloway movimenta-se com à-vontade com a alma de Virginia Woolf… Estamos num romance que funciona como um jogo com chave, que entusiasma os leitores experimentados. Num canto deparamos com a reprodução de um estranho quadro com título ambíguo da autoria do pintor holandês Ter Borch, que esconde o amor: “Conversa Galante”, que já se chamou “Exortação paterna”. E o escritor confessa-se perturbado. Donde vêm aqueles hóspedes? Que significam? Aí interrompe-se o romance. Estamos no auge. Podemos espreitar os rascunhos de Laborinho. “A escrita, na Literatura de ficção, não dá descanso ao escritor. Escrever é viver”. Deve captar o sentido do caos e, “visitando-o, com ele aprender a totalidade da vida”. De súbito, emerge uma confissão andróide. Onde está a verdade? O problema essencial está na imaginação e no amor – “nos sentimentos a menos e não nos sentimentos a mais” – como dirá Noémia...