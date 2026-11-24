Há um mês, Luís Montenegro garantiu no Parlamento que este era um bom orçamento. Eu achei que era mau. Depois desta semana, com o Chega e o PS de mãos dadas para aumentar impostos e despesa permanente, ficou muito pior.

O Governo anunciou 550 milhões de alívio no IRS e, no mesmo documento, soma quase 8 mil milhões de euros em despesa nova. Por cada euro que devolve, o Estado gasta mais de catorze. O Ministro das Finanças já admitiu que a despesa de 2026 derrapou 6,2 mil milhões. Mesmo assim, houve 528 milhões para comprar um bocado da REN.

Reformas, nenhuma. Dois anos de estabilidade, coisa rara em Portugal nos últimos anos, e nada. O estudo pedido pelo Governo diz que os excedentes da Segurança Social são uma ilusão. A resposta foi que nada muda até ao fim da legislatura. O Governo prometeu a Bruxelas que a despesa líquida não cresceria mais de 1,2%. O próprio relatório mostra um desvio de 1,6 mil milhões. E reforma do Estado, nem vê-la.

Depois entrou a aliança PS e Chega. Aprovaram três meses de IVA zero nos alimentos e, em plena crise da habitação, foram buscar o dinheiro aos senhorios: o IRS sobre as rendas até 2.300 euros volta de 10% para 25%. Faltam casas e castigam quem as põe no mercado. O IVA zero está previsto até Março. O imposto sobre as rendas veio para ficar.

Aprovaram também que qualquer bónus às pensões passe a aumento permanente, sem dizer quem o paga. Quero, como toda a gente, que quem trabalhou uma vida inteira tenha uma velhice digna. Mas uma pensão digna é uma pensão que lá está daqui a vinte anos. E isso exige a reforma que ninguém quer fazer.

E trocaram votos para obrigar o Governo a integrar os trabalhadores contratados para o PRR. Eram contratos a prazo porque o PRR tinha prazo. O PRR acaba e os lugares ficam. Os fundos europeus deviam modernizar o país e vão acabar a alargar os quadros do Estado.

Três partidos, a mesma receita. O Governo gasta, PS e Chega gastam mais, e a conta vai parar ao bolso do costume. Ao do jovem que aos 28 anos ainda vive com os pais. Ao do casal à procura de uma renda que caiba no salário. Ao de quem desconta para uma pensão em que já não acredita.

A Iniciativa Liberal propôs outro caminho. Devolver esses 1.600 milhões em IRS, com uma regra simples: a despesa não cresce mais depressa do que a economia. IRS das rendas até zero nos contratos longos. IVA a 6% na construção. E impedir o Estado de comprar empresas sem passar pelo Parlamento.

Ao Primeiro-Ministro deixo um conselho: apresente as reformas. A da Segurança Social, a do Estado, a da Justiça, uma lei dos solos que deixe construir. Mesmo que lhas chumbem. Perder uma votação a defender uma reforma mostra ao país quem a bloqueia. Não a apresentar é confessar que este Governo gere o dia-a-dia e não tem visão para mais.

Chamam-nos pessimistas. Pessimista é ter dois anos de estabilidade e não tentar uma única reforma.

Montenegro vai ter o orçamento aprovado. Já não lhe pode chamar bom. E, depois desta semana, já nem lhe pode chamar seu.