EMBA do Iscte Executive Education é #1 em Portugal nos 'rankings Financial Times' e QS

Primeiro em Portugal. 55.º no mundo no Financial Times Executive MBA Ranking 2026. Primeiro em Portugal também no QS Executive MBA Ranking 2026. Dois rankings internacionais, duas metodologias independentes e o mesmo resultado: o Iscte Executive Education lidera em Portugal.

Não é um resultado menor. Existem cerca de 13.000 escolas de gestão no mundo. E o Iscte Executive Education, no que ao Executive MBA diz respeito, ocupa a 55.ª posição mundial no ranking do Financial Times, depois de ter subido 26 lugares num único ano. Há quatro anos estávamos na 100.ª posição. Hoje estamos na 55.ª. Subimos 45 lugares no ranking dos Executive MBA’s.

Os números dispensam adjetivos. Exigem, antes, explicações.

Não se sobe por acaso. Nem se chega ao 1.º lugar em Portugal em dois rankings internacionais por uma questão de comunicação ou de notoriedade. Estes resultados refletem trabalho acumulado, decisões estratégicas e, sobretudo, capacidade de execução. Acima de tudo, consistência. Muita consistência.

A internacionalização deixou de ser uma intenção e passou a ser uma realidade. Reforçámos a qualidade e a diversidade dos participantes, consolidámos um corpo docente que conjuga investigação com prática empresarial e aprofundámos a ligação às organizações. Colocámos a experiência de aprendizagem e o impacto profissional no centro da nossa atividade.

Os resultados das carreiras dos nossos alumni, a sua progressão profissional, a valorização das suas competências e a dimensão internacional das suas experiências, bem como a atual participação em boards, são indicadores essenciais. O valor de um Executive MBA não se mede pelo que promete. Mede-se pelo que entrega. Pelo impacto.

Estes resultados aumentam o reconhecimento internacional do nosso programa, valorizam os nossos alumni e reforçam a nossa capacidade para atrair talento, empresas e parceiros internacionais. Demonstram também que Portugal tem capacidade para oferecer formação executiva competitiva à escala mundial.

Ser 1.º em Portugal nos dois principais rankings internacionais de Executive MBA, no mesmo ano, é um facto. Não é uma opinião.

A nossa ambição, porém, não se esgota na liderança nacional. O referencial de comparação é internacional. E é nesse plano que queremos continuar a ser avaliados.

Uma palavra final de reconhecimento. Aos nossos concorrentes, porque a sua qualidade nos obriga a ser melhores. Aos professores e coordenadores do Executive MBA, pelo empenho, exigência e dedicação que renovam ano após ano. A todo o staff do Iscte Executive Education, pelo trabalho persistente, muitas vezes invisível, sem o qual estes resultados não existiriam. Acima de tudo, aos nossos alunos e alumni. São a razão da nossa existência, os principais construtores deste programa e aqueles que, pelas suas realizações, dão verdadeiro significado a estes resultados.