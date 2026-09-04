E para quando um entendimento mínimo entre americanos e iranianos?

Dean Acheson, que foi secretário de Estado de Harry Truman, deixou o relato de uma reunião em Washington, em 1951, do presidente americano com Mohammed Mossadegh, o primeiro-ministro iraniano que ousara nacionalizar a Anglo-Iranian, petrolífera onde os interesses britânicos eram enormes, e quis reduzir os poderes a Mohammed Reza Pahlevi, que viria a ser o último xá do Irão. Mossadegh, conta Acheson, pediu a Truman que o ajudasse a contrariar a influência britânica. A América era, pois, vista com benevolência pelos iranianos.

Mossadegh equivocou-se. A CIA esteve com o MI6 no golpe que derrubou o primeiro-ministro nacionalista e devolveu todo o poder ao xá, que regressou do estrangeiro, agora certo de que não seria preso. Quem caiu em desgraça foi o próprio Mossadegh, cuja lealdade era ao país, muito mais do que à recente Dinastia dos Pahlevi.

Esse golpe, em 1953, marca as relações até hoje entre iranianos e americanos. O xá assumiu-se como um fiel aliado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A ocidentalização trouxe progressos sobretudo na vida das elites urbanas, mas a repressão da polícia secreta SAVAK manchou tanto a monarquia, como os que a protegiam. Quando o xá fugiu para o exílio e a República Islâmica, promovida pelo clero xiita, surgiu da Revolução de 1979, os Estados Unidos eram “o Grande Satã”, tal como a Grã-Bretanha chegou a ser chamada “a raposa velha”.

O apoio americano ao Iraque na guerra dos anos 1980 e o financiamento iraniano ao Hezbollah, que no Líbano fazia atentados contra os Marines, acentuaram ainda mais o fosso de desconfiança, que já era enorme por causa da crise dos reféns na Embaixada Americana em Teerão. A hostilidade mútua era tão evidente que, em 2002, George W. Bush, no imediato pós-11 de Setembro, incluiu o Irão num eixo do mal, juntamente com o Iraque e a Coreia Norte, isto, apesar de nem iranianos, nem iraquianos, nem norte-coreanos estarem envolvidos nos atentados contra as Torres Gémeas.

A negociação durante a Presidência de Barack Obama para um acordo nuclear, assinado em 2015, com o Irão a aceitar limites ao programa de enriquecimento do urânio e vigilância internacional, foi abandonada por Donald Trump ainda no seu primeiro mandato. A eliminação em 2020 do general Qassem Soleimani, uma alta figura dos Guardas da Revolução, num Iraque que, desde a queda de Saddam Hussein, está sob a influência cruzada de Washington e Teerão, confirmou o regresso à hostilidade total, que não se alterou com a chegada de Joe Biden à Casa Branca. Com Trump de regresso, deu-se um primeiro ataque americano em apoio de Israel em 2025 e depois, novamente em apoio de Israel, a guerra iniciada este ano, a 28 de fevereiro.