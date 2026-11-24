No frenesim da artificial intelligence que nos roubou o ano – seja ela uma ameaça existencial, venha ou não roubar-nos os empregos ou criar maiores desigualdades económicas –, o Cambridge Dictionary parece ter seguido o caminho do Papa Leão XIV e escolhido o adjectivo human como a sua Word of the Year!

Embora a AI já faça parte das nossas vidas há algum tempo e o próprio termo tenha entrado nas nossas conversas em 1956, continuou a ser o grande tema do ano. Manteve-nos ocupados com especulações políticas e financeiras, enquanto um escândalo sexual “muito humano”, envolvendo a Nvidia, uma das grandes superpotências da AI, também conseguiu conquistar as manchetes!

Aparentemente, o Cambridge Dictionary não se deixou influenciar por toda esta loucura. O prestigiado dicionário, publicado pela Universidade de Cambridge, fez a sua escolha para chamar a atenção para as qualidades humanas e para o trabalho que distingue as pessoas das máquinas.

Este ano, também o Papa Leão XIV colocou a humanidade no centro da sua mensagem. A 15 de Maio, publicou a sua primeira encíclica, intitulada Magnifica Humanitas, centrada na salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Apelou à protecção da dignidade humana, da consciência e das relações entre as pessoas, num mundo cada vez mais moldado pela AI.

A sua mensagem foi clara: temos o dever urgente de “permanecer profundamente humanos” e de manter a tecnologia subordinada ao bem comum. No seu texto, com quase 40 mil palavras, o Papa utilizou a palavra human centenas de vezes.

O adjectivo human, com origem no latim humanus, tem, naturalmente, uma história muito mais longa. Está em uso desde o século XV.

Tom McClelland, filósofo da ciência da Universidade de Cambridge, considerou que human era uma escolha interessante numa altura em que procuramos compreender a diferença entre uma mente humana e uma mente artificial

Por sua vez, Colin McIntosh, editor-chefe do dicionário, afirmou que a AI está a transformar a forma como as pessoas falam sobre o que significa ser humano:

“Tradicionalmente, a definição de human distinguia-nos dos deuses, dos animais e, mais recentemente, das máquinas. O aumento recente de expressões compostas, como human-made, evidencia como a palavra passou também a distinguir as obras ou qualidades das pessoas daquelas produzidas pela AI. Foi este interesse renovado na ideia de ser humano que captou o espírito do tempo e fez de human a Cambridge Dictionary Word of the Year."

O Cambridge Dictionary, que escolhe a sua Word of the Year desde 2015, acompanha a entrada de novas expressões e tendências na língua inglesa, reflectindo a influência do mundo digital e, cada vez mais, os contributos das comunidades online, como os utilizadores do TikTok.

Este ano, a sua lista de finalistas incluía também palavras relacionadas com a tecnologia: agent, que designa um sistema de AI capaz de funcionar, por vezes, de forma autónoma, e “analogues”, relacionado com actividades não digitais.

No ano passado, a escolha recaiu sobre “parasocial”, que descreve as relações unilaterais que os fãs desenvolvem com celebridades e influenciadores.

Entretanto, o Oxford Dictionary colocou na sua lista de finalistas “slopaganda” (propaganda online gerada por AI), “doomerism” (pessimismo extremo perante ameaças como a AI ou as alterações climáticas) e “microdrama” (séries curtas, em formato vertical, concebidas para smartphones).

A minha escolha, porém, vai para o adjectivo post-literate: que designa uma época ou sociedade em que a literacia e a importância da palavra escrita sofreram um declínio significativo.

O vencedor será anunciado a 1 de Dezembro.