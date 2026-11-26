O mundo assistiu, nos últimos dias, a três encontros internacionais do mais alto nível. Na China reuniram-se os que são, ou querem ser, os novos senhores de um mundo de súbditos – os Presidentes dos EUA, da China e da Rússia.

Na Turquia aconteceu a 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.

Na Irlanda, os Chefes de Estado da União Europeia, na Coligação de Boa Vontade de apoio à Ucrânia.

Destas três reuniões onde os decisores mundiais se sentaram à volta de várias mesas, não se consegue, pela leitura dos comunicados finais, alcançar a relevância de tanto espalhafato.

Só se percebe se o objectivo for o de manter os povos na ignorância. Talvez o estejam a conseguir. Não parece é que seja grande caminho.

Neste mundo de aparências quase se regista como positivo a ausência de comunicado da COP. Que decisão, ou decisões, poderia a COP comunicar quando os senhores do mundo decidiam “aumentar a produção de produtos petrolíferos refinados”?

A Europa, entretanto, continuou na sua saga procedimental. Reuniram-se para “consensualizar um formato de participação negocial sobre a paz na Ucrânia”, sem, contudo, “atribuírem um mandato concreto à equipa”.

Quero acreditar que quer na Irlanda, quer na China, as reuniões terão servido para muito mais do que aquilo que foi dito, sob pena do velho aforismo “uma imagem vale mais do que mil palavras”, assumir, no caso concreto, uma dimensão dramática para a liberdade, enquanto valor estruturante da nossa vida em sociedade.

O que as imagens nos transmitiram, e os textos não dizem, é que o poder se reparte no mundo em função do número de ogivas nucleares que cada protagonista controla, deitando por terra tudo o que andámos a construir, pelo menos desde a Constituição de Weimar.

À “détente” dos anos setenta do século passado, e à esperança da liberdade global nascida em 1989, parece estarmos a voltar a um novo equilíbrio do terror, à lei do mais forte e ao fim do primado do Direito. Só esta atitude explica o que se disse na China sobre o Tribunal Penal Internacional.

Para os que sempre pensaram que o século XIX tinha sido o século da Liberdade, o século XX, o da Igualdade e o século XXI, seria o século da Fraternidade, o caminho vai-se estreitando numa opção clara entre o conformismo e a acção.

Na expectativa que o poema de David Mourão-Ferreira não seja mais que um poema.

A Guerra

E tropeçavam todos nalgum vulto,

quantos iam, febris, para morrer:

era o passado, o seu passado — um vulto de esfinge ou de mulher.

Caíam como heróis os que não o eram, pesados de infortúnio e solidão.(Arma secreta em cada coração: a tortura de tudo o que perderam.)

Inimigos não tinham a não ser

aquela nostalgia que era deles.

Mas lutavam!, sonâmbulos, imbeles, só na esp’rança de ver, de ver e ter de novo aquele vulto

— imponderável e oculto —

de esfinge, ou de mulher.

David Mourão-Ferreira, in Tempestade de Verão