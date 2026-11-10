Do petrodólar ao “'compute'-dólar”: como a IA pode reverter a ‘desdolarização’

O sistema do petrodólar foi um dos pilares mais determinantes da arquitetura financeira global na segunda metade do século XX. Ele não apenas salvou a hegemonia da moeda americana num momento de crise profunda, mas também redefiniu as dinâmicas geopolíticas e o comércio internacional até aos dias de hoje.
Para compreender a origem do petrodólar, é necessário recuar ao início da década de 1970, um período de grande turbulência económica para os EUA:
O fim de Bretton Woods (1971): Desde 1944, o sistema monetário internacional baseava-se no acordo de Bretton Woods, no qual o dólar americano estava indexado ao ouro (a US$ 35 por onça) e outras moedas globais fixavam as suas taxas em relação ao dólar dos EUA. Contudo, devido aos altos gastos com a Guerra do Vietname e programas sociais internos, os EUA emitiram mais dólares do que as suas reservas de ouro permitiam. Em 15 de agosto de 1971, o presidente americano Richard Nixon pôs termo unilateralmente à convertibilidade do dólar em ouro, transformando o dólar numa moeda puramente fiduciária e gerando incerteza sobre a sua estabilidade global.
A crise do petróleo de 1973: Em retaliação pelo apoio ocidental a Israel durante a Guerra do Yom Kippur, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita, impôs um embargo de petróleo às nações ocidentais. Isso fez com que o preço do barril quadruplicasse, gerando forte inflação e recessão nos EUA e na Europa.
Frente ao risco de desvalorização contínua do dólar e à crise energética, o governo americano agiu diplomaticamente. Entre 1973 e 1974, o Secretário de Estado Henry Kissinger e o Secretário do Tesouro William Simon negociaram um acordo histórico com a Casa de Saud (Arábia Saudita):
O acordo de Quincy: A Arábia Saudita concordou em vender o seu petróleo exclusivamente em dólares americanos. Além disso, comprometeu-se a utilizar os excedentes das suas receitas petrolíferas para comprar títulos da dívida pública dos EUA (US Treasuries).
A contrapartida: Em troca, os EUA garantiram proteção militar direta ao reino saudita, a venda de armamentos avançados e garantia de segurança geopolítica para a Casa de Saud (Arábia Saudita).
Efeito dominó: Em 1975, os restantes membros da OPEP seguiram o exemplo saudita e adotaram o dólar como moeda exclusiva para o comércio petrolífero.
O funcionamento do petrodólar criou um circuito financeiro fechado e autossustentável conhecido como “reciclagem de petrodólares”:
Geração de procura artificial: Como o petróleo é o recurso primordial da economia industrial moderna, qualquer país que quisesse importar petróleo para mover as suas fábricas, frotas e unidades industriais era obrigado a acumular dólares primeiro.
Reciclagem de capital: Os países exportadores de petróleo acumulavam montantes massivos de dólares superavitários. Em vez de guardar essa liquidez parada, reinvestiam esses valores no mercado financeiro americano – adquirindo obrigações do Tesouro dos EUA e ativos em Wall Street.
Financiamento a baixo custo: Este fluxo contínuo de retorno de capital garantia ao governo dos EUA um comprador constante para a sua dívida soberana, permitindo ao país manter taxas de juros baixas e financiar défices orçamentais sem gerar superinflação interna.
A transição do padrão-ouro para o “padrão-petróleo” garantiu a continuidade da supremacia do dólar por vários motivos estratégicos:
Estatuto de moeda de reserva global: Ao indexar a moeda americana ao ativo mais negociado do planeta, o dólar consolidou-se como a principal moeda de reserva mantida pelos bancos centrais de todo o mundo. Para garantir a sua segurança energética, os países necessitavam manter enormes reservas em dólares (incluindo obrigações do Tesouro, US Treasuries).
"Privilégio exorbitante”: Termo cunhado nos anos 1960 pelo ministro das Finanças francês Valéry Giscard d'Estaing, o conceito atingiu o seu ápice com o petrodólar. Como o dólar era a moeda de reserva internacional, os EUA podiam emitir a sua moeda para comprar petróleo e podiam importar bens e serviços pagando também com dólares (moeda escritural ou US Treasuries), tornando-se o único país do mundo que não necessitava ter a sua balança de transações correntes equilibrada e podia emitir quantidades ilimitadas de moeda e dívida sem ter que se preocupar com articular outros grandes objetivos de política económica (baixa taxa de desemprego, baixa inflação) com o equilíbrio das contas externas.
Projeção de poder financeiro e sanções: O domínio do comércio de energia em dólares colocou os EUA no centro do sistema bancário internacional e da rede SWIFT. Isso permitiu a Washington utilizar o acesso ao sistema financeiro em dólares como uma ferramenta de geopolítica – aplicando sanções económicas e desconectando países rivais do comércio global.
A presença do dólar no comércio mundial vai muito além das trocas diretas envolvendo os EUA, funcionando como moeda universal de faturação, liquidação e financiamento comercial.
Faturação de exportações/importações: Cerca de 54% a 55% de todas as exportações globais são faturadas em dólares americanos. Nas mercadorias globais (commodities como petróleo, gás e metais), a denominação em USD aproxima-se dos 80% a 90%.
Financiamento do comércio: Representa cerca de 80% a 82% das cartas de crédito e instrumentos de financiamento comercial no sistema internacional.
Pagamentos internacionais (SWIFT): Representa aproximadamente 50% a 59% do valor total das transações globais interbancárias. Quando excluídos os pagamentos internos dentro da Zona Euro, o peso do dólar nos pagamentos transfronteiriços sobe para cerca de 75%.
A última década, o papel do petrodólar passou por um processo de erosão gradual, acelerado a partir de 2022 por sanções ocidentais e a evolução geopolítica. Todavia, o dólar americano continua dominante, representando 57% do total das reservas cambiais globais detidas pelos bancos centrais de todo o mundo.
Expansão das transações noutras divisas: Em 2023–2024, estimativas do J.P. Morgan e do Financial Times indicavam que cerca de 20% do comércio global de petróleo passou a ser liquidado em divisas alternativas ao dólar americano (dinares dos EAU, yuan chinês e rublos russos).
Fim do acordo exclusivo com a Arábia Saudita: O histórico acordo informal [de Quincy] de cooperação e liquidação exclusiva de petróleo em dólares firmado na década de 1970 entre EUA e Arábia Saudita expirou em meados de 2024 sem ser renovado em regime de exclusividade. A Arábia Saudita passou a aceitar formalmente outras divisas para pagamento das suas vendas de petróleo e gás.
Diversificação dos fundos soberanos do Golfo: O processo de “reciclagem do petrodólar” em dívida soberana dos EUA abrandou; analistas do Center for Strategic and International Studies (CSIS) e dados do FMI documentam a redução gradual do peso de US Treasuries nas reservas dos países exportadores em favor de ouro, dívida soberana europeia e fundos financeiros globais.
Nos últimos anos, assistimos a uma erosão do papel do dólar dos EUA como principal moeda de reserva internacional. De acordo com o COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), embora mantenha uma liderança confortável face ao euro (57% vs 20%), a quota do dólar dos EUA registou uma redução gradual ao longo das últimas duas décadas (superava os 70% no início dos anos 2000), apesar de a UE continuar a exercer uma grande contenção na emissão de Eurobonds. Esta “desdolarização” deve-se à diversificação estratégica dos bancos centrais para moedas não tradicionais (como o dólar canadiano e australiano) e ativos alternativos.
A política ‘America First’ da atual administração Trump – que continua a merecer o apoio de uma parte muito significativa de cidadãos dos EUA – leva cada vez mais países a distanciar-se da dependência de uma superpotência errática e predatória, aumentando a propensão marginal para mais blocos económicos aderirem à desdolarização.
A expansão massiva da Inteligência Artificial (IA) como a principal força motriz do desenvolvimento tecnológico global representa uma reconfiguração profunda na economia política internacional e está a construir um novo pilar de sustentação para a hegemonia do dólar americano. Longe de ser apenas algo virtual e imaterial, a IA funciona como uma infraestrutura de uso geral – com vertentes física (energia e silício) e monetária –, moldando a produtividade, os mercados financeiros e as cadeias de valor globais. Neste contexto, surge um paradoxo geopolítico relevante: num momento em que se intensifica a propensão de muitos países para a desdolarização (das reservas nacionais em divisas e no comércio internacional), o avanço e a dependência sistémica da IA tendem, de forma contraintuitiva, a reforçar o domínio do dólar norte-americano como a principal moeda de reserva internacional.
Este reforço assenta em quatro pilares fundamentais: a hegemonia da infraestrutura tecnológica, a financeirização dos ecossistemas de IA, os ganhos assimétricos de produtividade e a arquitetura das plataformas digitais globais.
O desenvolvimento da IA de ponta exige uma concentração sem precedentes de capital, hardware avançado, centros de dados (data centers) e semicondutores sofisticados. Atualmente, os principais intervenientes na cadeia de valor da IA – desde o design de chips (como a Nvidia) até aos ecossistemas de computação em nuvem (hyperscalers como a Microsoft, a Alphabet e a Amazon) – são maioritariamente empresas norte-americanas.
Como a grande maioria dos contratos globais de hardware, patentes e serviços de nuvem de grande escala é faturada e liquidada em dólares dos EUA, a dependência global desta infraestrutura força governos e empresas em todo o mundo a manter reservas líquidas em USD para financiar a sua própria transição tecnológica.
A transição para uma economia movida a IA requer investimentos massivos em energia, investigação e infraestrutura de computação. Os EUA possuem o mercado de capitais mais profundo e líquido do planeta, tornando-se o destino primário para o capital global que procura retornos no setor da IA.
A adoção em grande escala de IA gera um aumento significativo da produtividade dos fatores de produção. Os países que lideram a integração da IA na sua matriz produtiva capturam ganhos de eficiência superiores aos dos países seguidores.
Historicamente, o estatuto de moeda de reserva internacional exige uma economia subjacente dotada de elevado dinamismo, transparência jurídica e mercados financeiros resilientes. Ao liderar a corrida da IA, a economia dos EUA aumenta a sua produtividade em relação ao resto do mundo, fortalecendo a estabilidade e o valor do dólar a longo prazo. Em tempos de incerteza económica global, a perceção de que os EUA detêm o monopólio da inovação crítica atua como um “prémio de segurança”, atraindo investimento para ativos denominados em dólares.
Na economia digital, o modelo de negócio dominante baseia-se na prestação de software como serviço (SaaS) e na monetização de API de IA. As redes e plataformas que distribuem estes modelos operam, na sua maioria, com base na moeda americana. À medida que empresas de todo o mundo integram agentes e modelos de linguagem nas suas operações diárias, as suas faturas operacionais recorrentes são convertidas e pagas em dólares.
A nova paridade: No século XXI, numa economia automatizada, o insumo basilar da economia global deixa de ser primordialmente o petróleo e passa a ser a computação faturável (compute), alimentada por energia elétrica e data centers. À medida que a tecnologia se consolida, a métrica de valor internacional desloca-se de “dólares por barril” para “dólares por unidade de computação”.
Faturação da computação: A cadeia de valor da IA (semicondutores de ponta, infraestrutura em nuvem e modelos de fundação) é dominada por empresas vinculadas aos EUA e precificada em dólares. Países e empresas que desejam infraestrutura de IA são incentivados ou obrigados a liquidar as transações globais dessas tecnologias na moeda americana ou em stablecoins indexadas ao dólar.
Comércio por agentes e stablecoins: A ascensão de “agentes de IA autónomos” exigirá redes de pagamento automáticas e programáveis integrando o uso de infraestruturas financeiras digitais, com uso de dólares americanos e provável uso crescente de stablecoins – e, quiçá, outras criptomoedas – maioritariamente indexadas ao dólar para viabilizar essa liquidação instantânea. Como os emissores da larga maioria dessas stablecoins e criptomoedas investem as suas reservas em U.S. Treasuries, cria-se uma procura contínua e automática por dívida soberana norte-americana.
Enquanto o petrodólar protegia a hegemonia americana na era da dependência de combustíveis fósseis, o “compute-dólar” (dólar da computação / dólar da IA) contribui para ancorar o domínio do dólar na dependência que as nações têm do ecossistema tecnológico e de IA norte-americano.
Como bem salientam C. Xu e X. Huang, “coletivamente, estes desenvolvimentos apontam para o possível surgimento de um ciclo (loop) dólar-energia-computação. A eletricidade alimenta centros de dados; os centros de dados produzem computação; a computação permite a automatização da atividade comercial, incluindo pagamentos que favorecem a liquidação programável; e as reservas de stablecoins fluem para os títulos do Tesouro dos EUA.” Destarte criando um ciclo de autorreforço que liga a infraestrutura de IA, os pagamentos digitais e os mercados financeiros dos EUA.
Este novo “compute-dólar” não surge de acordos oficiais, mas da soma orgânica de decisões comerciais do setor privado (provedores de cloud, desenvolvedores de IA e emissores de stablecoins). Aparentemente, nenhum governo parece estar a orquestrar este processo. Os fornecedores de cloud garantem terrenos e energia. As empresas de IA disponibilizam modelos em serviços. Os grupos de pagamento constroem a infraestrutura de stablecoins. Os emitentes de stablecoins compram títulos do Tesouro. Cada etapa é lógica por si só; em conjunto, reforçam silenciosamente o domínio do dólar. Porém, a política pública de sucessivos governos dos EUA – de conquistar e defender um “elevado plano tecnológico” (tech high ground), sobretudo em relação a blocos vistos como adversários e competidores, tem levado o governo norte-americano a apoiar todas as etapas do ciclo (loop) dólar-energia-computação, bem como a uma elevada proteção deste governo às grandes tecnológicas norte-americanas.
Não obstante o ciclo (loop) dólar-energia-computação ser globalmente correto, convém não olvidar que a sua fundamentação contém algumas limitações e fragilidades.
O mito da neutralidade privada: é importante não subestimar o papel ativo do estado norte-americano, que atua decisivamente via controles de exportação (ex.: restrições de chips /GPUs da NVIDIA), restrições a investimentos externos de exportação e subsídios governamentais (CHIPS Act).
Constrangimentos físicos e energéticos: A expansão ilimitada dos data centers enfrenta sérios limites na infraestrutura elétrica global e na transição energética (e na reação das populações locais nos EUA), o que já está a levar ao descentramento da produção de computação e progressiva deslocalização de investimento em data centers para outros países.
Concorrência de outros blocos económicos: Países da Europa, dos BRICS e a China não permanecem passivos, investindo também massivamente em ecossistemas (hardware proprietário e e-CNY) e IA paralelos, que provavelmente retirarão uma boa quota de mercado aos modelos americanos. Muitos países emergentes dos BRICS e a China passaram a última década tentando desdolarizar as suas trocas comerciais regionais e veem reiterando esse objetivo. Uma economia de IA dependente do acesso à computação americana e controlada por empresas dos EUA representa para esses países – e para a Europa – uma “armadilha de infraestrutura”; a via para fugir dessa dependência – incluindo uma nova dependência monetária em relação ao dólar – passa pela criação de capacidades regionais integradas de energia limpa, data centers e mecanismos de liquidação tokenizados em moeda local, incluindo stablecoins indexadas a outras divisas – desde logo euros.
Em suma, o petrodólar funcionou como a espinha dorsal da globalização moderna, garantindo que, mesmo após perder a garantia física do ouro, a moeda dos EUA mantivesse o domínio no sistema de pagamentos internacionais como principal unidade de conta e meio de troca incontestável da economia mundial.
Com o tempo, a relevância do dólar como meio de pagamento internacional foi diminuindo, tendo a desdolarização sido catalisada nas duas últimas décadas.
A transição conceptual do petrodólar para o “compute-dólar” reflete a mudança de paradigma na economia global: a transição da era industrial/fóssil para a era dos dados e da IA.
O desenvolvimento e a difusão da IA não atuam apenas como uma revolução tecnológica isolada, constituindo também um amplificador de poder geopolítico e financeiro. Ao centralizar o ecossistema tecnológico, os fluxos de investimento de capital e a faturação dos serviços digitais essenciais nos EUA e em empresas americanas, a transição para uma economia dependente da IA cria uma nova dependência da moeda norte-americana. Pelo que, não obstante a desdolarização nas duas últimas décadas e várias tentativas internacionais de diversificação cambial nos pagamentos internacionais, o dólar dos EUA provavelmente reafirmará a sua posição de moeda dominante na infraestrutura financeira da era digital. Quão dominante dependerá do grau de dependência das empresas dos outros blocos económicos relativamente ao ecossistema tecnológico norte-americano.