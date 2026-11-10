Do petrodólar ao “'compute'-dólar”: como a IA pode reverter a ‘desdolarização’

1.3. Ganhos assimétricos de produtividade e prémio de segurança

A adoção em grande escala de IA gera um aumento significativo da produtividade dos fatores de produção. Os países que lideram a integração da IA na sua matriz produtiva capturam ganhos de eficiência superiores aos dos países seguidores.

Historicamente, o estatuto de moeda de reserva internacional exige uma economia subjacente dotada de elevado dinamismo, transparência jurídica e mercados financeiros resilientes. Ao liderar a corrida da IA, a economia dos EUA aumenta a sua produtividade em relação ao resto do mundo, fortalecendo a estabilidade e o valor do dólar a longo prazo. Em tempos de incerteza económica global, a perceção de que os EUA detêm o monopólio da inovação crítica atua como um “prémio de segurança”, atraindo investimento para ativos denominados em dólares.

1.4. Monetização de dados, algoritmos e serviços digitais

Na economia digital, o modelo de negócio dominante baseia-se na prestação de software como serviço (SaaS) e na monetização de API de IA. As redes e plataformas que distribuem estes modelos operam, na sua maioria, com base na moeda americana. À medida que empresas de todo o mundo integram agentes e modelos de linguagem nas suas operações diárias, as suas faturas operacionais recorrentes são convertidas e pagas em dólares.

2. O “compute-dólar”, modelo emergente da IA

A nova paridade: No século XXI, numa economia automatizada, o insumo basilar da economia global deixa de ser primordialmente o petróleo e passa a ser a computação faturável (compute), alimentada por energia elétrica e data centers. À medida que a tecnologia se consolida, a métrica de valor internacional desloca-se de “dólares por barril” para “dólares por unidade de computação”.

Faturação da computação: A cadeia de valor da IA (semicondutores de ponta, infraestrutura em nuvem e modelos de fundação) é dominada por empresas vinculadas aos EUA e precificada em dólares. Países e empresas que desejam infraestrutura de IA são incentivados ou obrigados a liquidar as transações globais dessas tecnologias na moeda americana ou em stablecoins indexadas ao dólar.

Comércio por agentes e stablecoins: A ascensão de “agentes de IA autónomos” exigirá redes de pagamento automáticas e programáveis integrando o uso de infraestruturas financeiras digitais, com uso de dólares americanos e provável uso crescente de stablecoins – e, quiçá, outras criptomoedas – maioritariamente indexadas ao dólar para viabilizar essa liquidação instantânea. Como os emissores da larga maioria dessas stablecoins e criptomoedas investem as suas reservas em U.S. Treasuries, cria-se uma procura contínua e automática por dívida soberana norte-americana.

3. Relevância estratégica

Enquanto o petrodólar protegia a hegemonia americana na era da dependência de combustíveis fósseis, o “compute-dólar” (dólar da computação / dólar da IA) contribui para ancorar o domínio do dólar na dependência que as nações têm do ecossistema tecnológico e de IA norte-americano.

Como bem salientam C. Xu e X. Huang, “coletivamente, estes desenvolvimentos apontam para o possível surgimento de um ciclo (loop) dólar-energia-computação. A eletricidade alimenta centros de dados; os centros de dados produzem computação; a computação permite a automatização da atividade comercial, incluindo pagamentos que favorecem a liquidação programável; e as reservas de stablecoins fluem para os títulos do Tesouro dos EUA.” Destarte criando um ciclo de autorreforço que liga a infraestrutura de IA, os pagamentos digitais e os mercados financeiros dos EUA.

Este novo “compute-dólar” não surge de acordos oficiais, mas da soma orgânica de decisões comerciais do setor privado (provedores de cloud, desenvolvedores de IA e emissores de stablecoins). Aparentemente, nenhum governo parece estar a orquestrar este processo. Os fornecedores de cloud garantem terrenos e energia. As empresas de IA disponibilizam modelos em serviços. Os grupos de pagamento constroem a infraestrutura de stablecoins. Os emitentes de stablecoins compram títulos do Tesouro. Cada etapa é lógica por si só; em conjunto, reforçam silenciosamente o domínio do dólar. Porém, a política pública de sucessivos governos dos EUA – de conquistar e defender um “elevado plano tecnológico” (tech high ground), sobretudo em relação a blocos vistos como adversários e competidores, tem levado o governo norte-americano a apoiar todas as etapas do ciclo (loop) dólar-energia-computação, bem como a uma elevada proteção deste governo às grandes tecnológicas norte-americanas.

4. Limitações e fragilidades do ciclo (loop) dólar-energia-computação

Não obstante o ciclo (loop) dólar-energia-computação ser globalmente correto, convém não olvidar que a sua fundamentação contém algumas limitações e fragilidades.

O mito da neutralidade privada: é importante não subestimar o papel ativo do estado norte-americano, que atua decisivamente via controles de exportação (ex.: restrições de chips /GPUs da NVIDIA), restrições a investimentos externos de exportação e subsídios governamentais (CHIPS Act).

Constrangimentos físicos e energéticos: A expansão ilimitada dos data centers enfrenta sérios limites na infraestrutura elétrica global e na transição energética (e na reação das populações locais nos EUA), o que já está a levar ao descentramento da produção de computação e progressiva deslocalização de investimento em data centers para outros países.

Concorrência de outros blocos económicos: Países da Europa, dos BRICS e a China não permanecem passivos, investindo também massivamente em ecossistemas (hardware proprietário e e-CNY) e IA paralelos, que provavelmente retirarão uma boa quota de mercado aos modelos americanos. Muitos países emergentes dos BRICS e a China passaram a última década tentando desdolarizar as suas trocas comerciais regionais e veem reiterando esse objetivo. Uma economia de IA dependente do acesso à computação americana e controlada por empresas dos EUA representa para esses países – e para a Europa – uma “armadilha de infraestrutura”; a via para fugir dessa dependência – incluindo uma nova dependência monetária em relação ao dólar – passa pela criação de capacidades regionais integradas de energia limpa, data centers e mecanismos de liquidação tokenizados em moeda local, incluindo stablecoins indexadas a outras divisas – desde logo euros.

C. Conclusão

Em suma, o petrodólar funcionou como a espinha dorsal da globalização moderna, garantindo que, mesmo após perder a garantia física do ouro, a moeda dos EUA mantivesse o domínio no sistema de pagamentos internacionais como principal unidade de conta e meio de troca incontestável da economia mundial.

Com o tempo, a relevância do dólar como meio de pagamento internacional foi diminuindo, tendo a desdolarização sido catalisada nas duas últimas décadas.

A transição conceptual do petrodólar para o “compute-dólar” reflete a mudança de paradigma na economia global: a transição da era industrial/fóssil para a era dos dados e da IA.

O desenvolvimento e a difusão da IA não atuam apenas como uma revolução tecnológica isolada, constituindo também um amplificador de poder geopolítico e financeiro. Ao centralizar o ecossistema tecnológico, os fluxos de investimento de capital e a faturação dos serviços digitais essenciais nos EUA e em empresas americanas, a transição para uma economia dependente da IA cria uma nova dependência da moeda norte-americana. Pelo que, não obstante a desdolarização nas duas últimas décadas e várias tentativas internacionais de diversificação cambial nos pagamentos internacionais, o dólar dos EUA provavelmente reafirmará a sua posição de moeda dominante na infraestrutura financeira da era digital. Quão dominante dependerá do grau de dependência das empresas dos outros blocos económicos relativamente ao ecossistema tecnológico norte-americano.