Opinião DN

Do ‘Export Led Growth Model’

António Rebelo de Sousa
António Rebelo de Sousa

Economista e professor universitário

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Conforme a designação indica, o Export Led Growth Model corresponde a um modelo de crescimento assente nas exportações.

Numa pequena economia aberta, com restrições em termos de mercado endógeno, a grande “porta de saída” para o crescimento está, naturalmente, na expansão do sector exportador, o que justifica a aposta no SBT-Sector de Bens Transaccionáveis.

Em boa verdade, o SBT permite, em princípio, a obtenção de incrementos mais significativos dos índices de produtividade, bem como de melhores saldos da Balança Comercial e, por conseguinte, da Balança Corrente e de maiores avanços em termos tecnológicos (combinações produtivas mais capital-intensivas).

Daí que se apresente aliciante para um grupo empresarial que se pretenda internacionalizar, ganhando quotas de mercado externo e obtendo ganhos significativos de produtividade, orientar o seu core business para actividades pertencentes ao SBT.

A aposta no SBT e numa estratégia centrada na obtenção de vantagens competitivas dinâmicas implica que se atribua maior relevância à especialização intra-sectorial e não inter-sectorial, à medida que a economia se vai desenvolvendo.

Caricaturando um pouco, enquanto que na análise clássica convencional faria sentido que, num espaço integrado como o da UE, a Alemanha se especializasse na indústria automóvel, a França nos vinhos de qualidade e a Itália no calçado e no vestuário, nada justificando que os três países, para mais vizinhos , desenvolvessem a indústria automóvel, já nos tempos de hoje tal raciocínio se apresenta ilógico, uma vez que, com o desenvolvimento económico se vai passando da especialização inter-sectorial para a especialização intra-sectorial.

Hoje em dia, importa apostar nas especificidades, nas pequenas diferenças, uma vez que os consumidores tendem a ser mais sofisticados e, por isso mesmo, mais exigentes.

Assim, poderá haver indústria automóvel viável na França, na Itália e na Alemanha. A francesa poderá apostar, sobretudo, no conforto, a italiana no design e a alemã na robustez, sendo certo que nos consumidores europeus existem preferências diferenciadas que justificam a diversidade de produtos oferecidos.

À medida que o mercado se vai sofisticando, maior será a tendência para a especialização intra-sectorial, importando distinguir a especialização intra-sectorial vertical da horizontal. Enquanto que na vertical teremos uma empresa especializada na montagem de automóveis em França e uma outra especializada na produção de pneus em Itália, já na horizontal ambas as empresas estão, por exemplo, especializadas na montagem de automóveis.

Uma estratégia orientada para a especialização intra-sectorial horizontal implica que se dê prioridade à inovação, ao progresso tecnológico, à imagem, à qualidade e à obtenção não apenas de economias de escala, como também de externalidades em cadeia. Para o sucesso de uma estratégia deste tipo apresenta-se fundamental a existência de stock de capital ou, pelo menos, o acesso a meios de financiamento.

Importa, todavia, reconhecer que um Export Led Growth Model também apresenta as suas limitações, o que, desde logo, pode justificar a implementação de estratégias desenvolvimentistas “a duas velocidades”. Trata-se de assunto a que voltaremos oportunamente. Nem mais, nem menos…

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico

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