A aprovação do Orçamento resolveu o problema mais imediato do Governo, mas os acontecimentos dos últimos dias deixaram dúvidas sobre a estabilidade da solução encontrada. Luís Montenegro anunciou que o Governo não aplicará o IVA zero nos alimentos nem agravará a tributação das rendas até 2300 euros, apesar de essas medidas terem sido aprovadas no Parlamento, argumentando que a Assembleia entrou na esfera de competências do Executivo. Se a divergência persistir, admite recorrer ao Tribunal Constitucional.

A discussão jurídica é relevante e está longe de ser consensual. Politicamente, interessa sobretudo perceber como se chegou a uma situação em que o Governo aprova um Orçamento graças à abstenção do PS e, poucos dias depois, entra em confronto com os socialistas sobre a execução de algumas das alterações feitas ao documento.

Há uma parte da argumentação de Montenegro que é difícil de contestar. Não parece razoável que um Governo fique obrigado a executar uma política orçamental construída através da soma de propostas avulsas aprovadas por partidos que não partilham qualquer programa e que não têm de responder pelo resultado global das contas públicas. Foi isso que aconteceu em várias votações em que PS e Chega se encontraram.

Também é verdade, porém, que esta é uma consequência previsível de governar sem maioria. A Assembleia não perde os seus poderes por existir um Executivo minoritário, nem pode ser reduzida à função de aprovar as propostas que o Governo considera essenciais. Montenegro terá de negociar durante toda a legislatura e haverá certamente outras votações que perderá.

A decisão de não executar algumas das medidas aprovadas acrescentou outra dimensão ao problema. O Governo pretende estabelecer limites à capacidade das maiorias parlamentares para condicionarem a sua ação, mas terá agora de convencer o país de que não está simplesmente a escolher as decisões da Assembleia que entende cumprir.

No caso do IVA zero, essa explicação pode ser especialmente difícil. A maioria das pessoas não acompanha as discussões sobre as fronteiras constitucionais entre órgãos de soberania. Sabe apenas que o Parlamento aprovou uma redução do IVA de alguns alimentos e que o Governo anunciou que não pretende aplicá-la.

O PS também terá de gerir as consequências do que fez. Viabilizou o Orçamento para evitar uma crise política e, durante a especialidade, aprovou com o Chega alterações que o Executivo rejeita agora executar. José Luís Carneiro continua a dizer que não será pelo PS que haverá uma crise, o que afasta por enquanto a perspetiva de eleições, mas não esclarece como será possível repetir este entendimento daqui a um ano.

E essa é provavelmente a questão mais importante que ficou desta semana. Haverá condições para aprovar o Orçamento de 2028?

É possível que sim, mas serão necessárias novas negociações e dificilmente o PS aceitará repetir a abstenção nas mesmas condições, sobretudo se as sondagens lhe forem favoráveis. Quanto mais perto estiverem as próximas eleições legislativas, maior será também o custo de continuar a assegurar a sobrevivência de um Governo que pretende substituir.

As sondagens mostram, além disso, um quadro partidário bastante diferente daquele a que Portugal estava habituado. AD, PS e Chega disputam parcelas importantes do eleitorado e a evolução dessa relação de forças durante 2027 acabará por pesar tanto como as divergências sobre o Orçamento. Se algum dos partidos concluir que as eleições lhe oferecem melhores perspetivas do que a continuação da legislatura, a disponibilidade para compromissos diminuirá rapidamente.

É por isso cedo para concluir que teremos eleições no próximo ano. Neste momento, nem o Governo nem o PS parecem interessados nesse desfecho. A dificuldade estará em manter esse interesse comum quando chegar a discussão do próximo Orçamento, depois de um ano em que os dois terão passado boa parte do tempo a disputar entre si os limites do poder de cada um.

O Orçamento de 2027 foi aprovado. A verdadeira medida da estabilidade desta legislatura será perceber se haverá condições políticas para aprovar o seguinte.