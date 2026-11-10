Deixem construir

Imagine-se Portugal daqui a dez anos. Um jovem sai de casa dos pais aos 25 anos e não aos 35. Um casal tem o segundo filho, porque tem espaço para ele. Um engenheiro do Porto aceita um emprego em Lisboa sem gastar metade do salário na renda. Cada um escolhe se quer comprar ou arrendar. Ninguém fica preso.

Parece sonho. Mas Portugal já esteve perto disto e não foi assim há tanto tempo.

No final dos anos 80, mais de cem mil pessoas viviam em barracas. O país construiu. No virar do século chegámos a construir mais de cem mil casas por ano.

Depois parámos. A crise financeira levou metade do setor da Construção e o país nunca recuperou o ritmo. Na última década construímos bem menos do que construíamos. Entretanto chegou mais de um milhão de novos residentes. O preço das casas quase triplicou.

Todos conhecemos pais com filhos adultos ainda em casa. Ou longe, em Zurique ou Amesterdão, porque cá um T1 lhes come o ordenado. Há casais que vão adiando o primeiro filho e, depois, o segundo. A casa, que devia ser o princípio de uma vida, passou a ser a meta inalcançável dela.

Há quem responda com culpados: os imigrantes, os turistas, os senhorios, os fundos. É mais fácil do que admitir o óbvio. Faltam casas. Enquanto faltarem, qualquer política acaba a decidir quem fica de fora.

Os últimos governos tentaram quase tudo menos construir. Tetos, congelamentos, arrendamento forçado, programas com data de validade. Cada anúncio rendeu uma notícia. Nenhum construiu uma casa a mais.

O caminho é mais simples do que parece. Deixar construir, deixar vender e deixar arrendar.

Deixar construir significa que quem entrega um projeto na câmara sabe quanto vai esperar e quanto vai pagar. Significa regras iguais em todo o país, terreno onde há procura e impostos que não fazem de cada casa nova um luxo.

Deixar vender significa libertar as casas fechadas por heranças por resolver ou porque vendê-las custa mais em impostos do que deixá-las paradas.

Deixar arrendar significa dar a quem tem uma casa a confiança de que as regras não mudam a meio. E garantir que um jovem não precisa de juntar milhares de euros só para receber a chave.

A Iniciativa Liberal apresentou 24 medidas com este objetivo. Cada uma remove um obstáculo entre os portugueses e uma casa.

Não haverá casas de um dia para o outro. Mas um país que volta a construir muda depressa de expectativas. Quando os jovens percebem que vai haver casas, deixam de fazer as malas. Quando quem investe percebe que as regras são estáveis, investe.

Sempre acreditei que as pessoas resolvem os seus problemas melhor do que o Estado, desde que o Estado não lhes complique o caminho. As famílias, as cooperativas e as empresas sabem construir. Já o provaram. Deixem-nas construir.