Opinião DN

Defesa só para ricos, condenação para pobres

António Jaime Martins
António Jaime Martins

Advogado e sócio fundador da ATMJ - Sociedade de Advogados

Publicado a

A Lei n.º 34/2026, de 27 de julho, opera a mais profunda “reforma” do Processo Penal desde 1987 e entra em vigor no próximo dia 1 de setembro. Acontece que a lei cria um mecanismo de compressão de direitos de defesa dos cidadãos em Processo Penal e de desigualdade entre cidadãos com base em fatores de ordem económica, que não é compatível com os direitos constitucionais de defesa, com a estrutura acusatória do Processo Penal e com a igualdade dos cidadãos perante a lei.

Conseguida a sua prévia aceitação pela opinião pública através da instrumentalização do Processo Marquês, o legislador recorreu a uma arquitetura discreta, mas profundamente perversa, que apenas aqueles que lidam diariamente com a lei no dia a dia dos tribunais criminais consegue descortinar o alcance prático.

Não se trata de uma supressão completa do direito de defesa, que seria inconstitucional por violação flagrante do artigo 32.º, n.º 1, da CRP, mas de condicionar fortemente o exercício desse direito, em certos aspetos, condicionando-o à capacidade económica do arguido. É o caso do novo artigo 521.º-A do CPP, que permite ao juiz condenar o arguido, o assistente ou a parte civil ao pagamento de multa entre 2 e 100UC (€204 a €10.200), pela prática de atos processuais que o tribunal qualifique como “manifestamente infundados” e que sejam consequentemente rotulados de “expediente dilatório”.

A norma decalca a solução do instituto de Direito Processual Civil da litigância de má-fé, mas suprime aquilo que nesse regime a legitima: o elemento subjetivo, ou seja, o dolo ou negligência grave, que se traduz na intenção única de retardar o processo, com a consciência plena de que o ato não tem fundamento legal.

Ora, equipar Processo Civil e Processo Penal, para aplicar os mesmos institutos, começa logo por ser tecnicamente incorreto. Mas, o legislador foi mais além e no Processo Civil, onde se discute património, exige-se dolo; no Processo Penal, onde se discute a liberdade dos cidadãos que estão a ser julgados, o legislador permite qualificar o ato como “infundado” e “dilatório” se, para ser produzido, “consome” tempo ao tribunal.

Ora, a generalidade dos meios de prova indicados pelas partes, seja pela acusação, seja pela defesa, exigem tempo de produção ao tribunal. A audição de uma testemunha nova ou de um perito para uma contraperícia, utilizam o tempo do tribunal. A diferença é que o Ministério Público, para o legislador, não pratica atos infundados e dilatórios, qualificação processual que reserva apenas para a defesa dos cidadãos. Prossigamos.

No novo artigo 426.º-B, n.º 4, pode ler-se que: “Apenas é proferida a decisão no traslado depois de estarem pagas todas as multas pela prática de ato dilatório.” O legislador consagrou, deste modo, o princípio do “paga primeiro, recorre depois”. O arguido que pretenda ver apreciado o seu recurso relativamente a ato processual de defesa previamente rotulado como “infundado e dilatório”, tem de pagar previamente todas as multas e agravamentos de multa que lhe tenham sido aplicados, como condição para a admissão do seu recurso. Se não tiver meios para pagar, a decisão impugnada transita em julgado, sem que o tribunal superior alguma vez aprecie o mérito das suas razões.

E o n.º 5 do mesmo artigo, acentuando a natureza kafkiana da solução, acrescenta que a decisão impugnada através de incidente “manifestamente infundado” se considera, “para todos os efeitos, transitada em julgado”, dando a impressão que o legislador pretende que um ato processual, uma vez qualificado como “manifestamente infundado”, se torna irrecorrível.

A conjugação das multas com o agravamento das taxas de justiça (de 3 a 12UC para a Relação; 5 a 20UC para o STJ) e com o condicionamento decorrente do artigo 426.º-B, consagram um sistema de Justiça Penal diferente consoante a capacidade económica dos cidadãos: o arguido com meios financeiros recorre, paga as multas, insiste, e o seu recurso é apreciado; o arguido sem meios, perante a primeira multa elevada, confronta-se com uma escolha impossível: ou paga o que não tem, ou renuncia a defender-se!

A condenação transita em julgado, não porque o tribunal superior a confirmou, mas porque o arguido não conseguiu pagar as multas que lhe dariam acesso ao sistema de recursos. O homicídio da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, foi em definitivo consumada. Emita-se a certidão de óbito.

Opinião
António Jaime Martins
Direito de defesa
Expedientes dilatórios
Justiça algures em 2026
Atos "manifestamente infundados"
Reforma do Processo Penal
Capacidade financeira
Trânsito em julgado
Diário de Notícias
www.dn.pt