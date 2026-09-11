Das emoções finais da ‘Vuelta’ ao dérbi de Manchester

A Volta a Espanha termina no domingo e o melhor ficou guardado para o fim, com duas etapas de montanha a antecederem a presumível etapa de consagração do vencedor. Os 205 quilómetros entre Vélez-Málaga e Peñas Blancas da corrida desta sexta-feira e os 187km entre La Calahorra e Collado del Alguacil prometem agitar as contas da classificação geral, por enquanto liderada pelo espanhol Enric Mas (Movistar), que tem cerca de dois minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon) e o esloveno Primoz Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe). No domingo, a etapa em linha com início e fim em Granada deverá apenas confirmar quem será o sucessor do dinamarquês Jonas Vingegaard, vencedor da Vuelta no ano passado.

Espanha também será palco do Grande Prémio deste fim de semana do Mundial de Fórmula 1, que terá lugar no Circuito de Madring, em Madrid. À entrada para a 14.ª de 23 provas da época, o campeonato é liderado pelo italiano Kimi Antonelli (Mercedes), com 267 pontos, mais 66 do que o britânico George Russell, seu companheiro de equipa. Com 191 pontos segue outro britânico, Lewis Hamilton (Ferrari).

No que concerne ao desporto-rei, haverá futebol para todos os gostos. Na I Liga, o campeão e líder FC Porto vai visitar o Casa Pia no sábado (18h00), em Rio Maior, voltando ao palco onde sofreu a única derrota para o campeonato, na época passada, antes de confirmar o título nacional - já com o ‘caneco’ assegurado, também perdeu no terreno do AFS. Outra deslocação teoricamente difícil espera o Sporting em Famalicão no domingo (20h30). Já o Benfica vai receber o Gil Vicente ao final da tarde de domingo (18h00).