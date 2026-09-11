Das emoções finais da ‘Vuelta’ ao dérbi de Manchester

A Volta a Espanha termina no domingo e o melhor ficou guardado para o fim, com duas etapas de montanha a antecederem a presumível etapa de consagração do vencedor. Os 205 quilómetros entre Vélez-Málaga e Peñas Blancas da corrida desta sexta-feira e os 187km entre La Calahorra e Collado del Alguacil prometem agitar as contas da classificação geral, por enquanto liderada pelo espanhol Enric Mas (Movistar), que tem cerca de dois minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon) e o esloveno Primoz Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe). No domingo, a etapa em linha com início e fim em Granada deverá apenas confirmar quem será o sucessor do dinamarquês Jonas Vingegaard, vencedor da Vuelta no ano passado.
Espanha também será palco do Grande Prémio deste fim de semana do Mundial de Fórmula 1, que terá lugar no Circuito de Madring, em Madrid. À entrada para a 14.ª de 23 provas da época, o campeonato é liderado pelo italiano Kimi Antonelli (Mercedes), com 267 pontos, mais 66 do que o britânico George Russell, seu companheiro de equipa. Com 191 pontos segue outro britânico, Lewis Hamilton (Ferrari).
No que concerne ao desporto-rei, haverá futebol para todos os gostos. Na I Liga, o campeão e líder FC Porto vai visitar o Casa Pia no sábado (18h00), em Rio Maior, voltando ao palco onde sofreu a única derrota para o campeonato, na época passada, antes de confirmar o título nacional - já com o ‘caneco’ assegurado, também perdeu no terreno do AFS. Outra deslocação teoricamente difícil espera o Sporting em Famalicão no domingo (20h30). Já o Benfica vai receber o Gil Vicente ao final da tarde de domingo (18h00).
Ainda por cá, neste fim de semana vai arrancar a Liga Feminina. Um dos jogos de abertura será protagonizado pelo estreante FC Porto, que visita o vizinho Valadares Gaia no sábado (17h00). No mesmo dia o Sporting recebe o Vitória de Guimarães (18h00), enquanto o hexacampeão Benfica defronta o Racing Power, também na condição de visitado (20h30).
Lá fora, o destaque vai para o dérbi de Manchester, com o United a receber o City no domingo à tarde (16h30). Além da rivalidade entre os dois emblemas e da esperada qualidade do espetáculo, será uma oportunidade para observar os desempenhos dos internacionais portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes, Diogo Dalot e Bruno Fernandes a poucos dias de Jorge Jesus divulgar a primeira convocatória enquanto selecionador nacional.
Também com a bola nos pés, mas nas quadras e não nos relvados, vão começar a jogar-se os Campeonatos de Futsal neste fim de semana. Na vertente masculina, o Sporting, que no último fim de semana venceu a Supertaça, recebe sexta-feira o Portimonense (21h15). Sábado, o campeão Benfica vai medir forças com o União e Progresso da Venda Nova (UPVN), no Pavilhão da Luz (19h00). No setor feminino, o campeão Benfica vai visitar o Futsal Feijó no domingo, ao final da tarde (19h00).