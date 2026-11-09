Daniel Sampaio: Para uma História das Mentalidades ou vontade de literatura

Escreveu Roger Callois em Babel, no seu quarto capítulo, “A Literatura está a morrer", que "apenas o escritor é capaz de sentir vergonha da literatura", ainda que qualquer um possa desconfiar "de um tipo de discurso em que nada impede que as palavras sejam usadas de modo leviano." (1996:136). Cito o ensaísta francês porque entre o "homem de letras" e o "homem de palavras" há uma espécie de "terra de ninguém" em que muitas vezes se jogam novas maneiras de minimização do que, vindo de fora da "Literatura" (aqui com maiúscula), não se reconhece ainda como tal.

Homens de letras e homens de palavras: esse continua a ser um problema irresolvido quando, entre nós, portugueses que somos, pesam preconceitos vários relativamente ao que fazem, dizem, publicam e pensam, nesta pequena confraria de pequenos poderes e de grandes ressentimentos, poetas ensaístas, ficcionistas, dramaturgos, professores…

O uso da palavra vive hoje, de resto, precisamente dentro daquilo que é a nossa comunidade inter-literária, um tempo obscuro. Há muito preconceito, há muita incompreensão. Há um modo novo de exercer isso a que chamarei "fascismo cultural": cancelamento, esquecimento, apagamento, tudo pode sofrer esse homem de palavras que não é benquisto pelo homem de letras.

Esperava-se (espera-se ainda?) alguma capacidade de distinção entre o que é arte verbal, heterodoxa forma de pensar um poema ou um romance, um ensaio ou uma peça de teatro, e o que, em nome de uma originalidade tirada a ferros, é tão-só uma literatura artificial. Entenda-se: para haver literatura não tem de um texto ser o objecto ilegível, por demais artificioso ou falsamente singular. A literatura não existe necessariamente no que é a invulgaridade de uma mancha gráfica. Não está decerto nos impropérios que um eu textual elenca; não depende da pose provocatória daquele que se quer "autor".

A literatura (penso na poesia, sobretudo), não está jamais na forma como alguém transforma a poesia em poema-piada, hoje tão em voga entre certas personagens que estão a milhas da poesia e da literatura quando tudo reduzem ao efeito fácil de escreverem umas frases que fingem ser coisa despretensiosa, quando, pela estratégia da derrisão, apenas confirmam que nunca entenderam bem quanto a literatura, mesmo quando auto-irónica, não deixa de ter, de ser, esse diálogo profundo entre a vida e a linguagem, custando isso muito caro, como lembra Alexandre O’Neill. Esse tipo de obra que, pelo efeito fácil do não querer ser literatura muitas vezes granjeia entre os pares aquela aura de "fascínio" que, no fundo, é em si um sintoma, da parte dos que tal admiram, de miopia literária, isso está nos antípodas do que Daniel Sampaio persegue.

Para dizer tudo: um livro como este de Daniel Sampaio – Um Amor Que Não Se Diz (Caminho, 2026) – é um livro muito bem escrito, num estilo próprio ao autor: cauto, com frases bem calibradas, absolutamente engenhoso no modo como polifonicamente dá voz a três discursos paralelos, todos masculinos, revelando os bastidores de dramas humanos, que só quem há décadas ouve esses dramas pode transmutar em romance-ensaio. E, se é assim, não há necessidade de derrisão e de efeito fácil: Daniel Sampaio sempre foi fiel (vejam-se os títulos de alguns dos seus livros, indicadores de uma sensibilidade para as palavras que não é comum) a uma vontade de literatura, precisamente porque – como homem de palavras e não homem de letras – o que lhe importa é sondar o humano e transferir o problema-Homem para um universo onde, ao que é próprio do ensaio, o contar exige um saber narrativo, uma fina arte de montagem fílmica, ou romanesca.