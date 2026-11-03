Da tenda no Rossio às casas que faltam

A decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa sobre a tenda de Renata Cambra, no Rossio, tem um alcance concreto: permite à manifestante permanecer no local, incluindo durante a noite e até 24 de novembro, sob determinadas condições. O tribunal considerou que o limite das 00h30 não pode ser aplicado de forma automática. O Ministério da Administração Interna sublinhou, por seu lado, que a sentença se limita a este caso e não autoriza uma ocupação coletiva ou a instalação generalizada de tendas.

Esta distinção importa. O direito à manifestação merece proteção; a utilização do espaço público exige também regras que salvaguardem a circulação, a segurança e os outros usos da praça. A sentença não dispensou essas condições, nem avaliou a legalidade das anteriores intervenções policiais. Cabe às autoridades cumprir a decisão e agir dentro da lei; cabe aos tribunais apreciar cada caso.

A crise da habitação, porém, não começou com a tenda nem se resolve com uma decisão judicial. No segundo trimestre de 2026, o preço mediano dos alojamentos familiares transacionados em Portugal atingiu 2445 euros por metro quadrado, mais 18,4% do que um ano antes, segundo o INE. O valor varia muito entre regiões, mas ajuda a medir a pressão sobre quem procura comprar casa.