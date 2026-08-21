O DN, tão antigo que noticiou o casamento, o nascimento dos filhos, o Regicídio, a partida dela e dos poucos sobreviventes da família real para o exílio, também deu a notícia da sua morte, em França. E igualmente do funeral de Estado que lhe foi feito, em finais de 1951, depois de os restos mortais terem sido trazidos para Portugal. Está sepultada no Panteão dos Bragança, junto de D. Carlos, D. Manuel II e D. Luís Filipe.

Salazar tentou dar-se bem com os monárquicos, como com outras correntes que apoiaram o Estado Novo, mas, de facto, não deu quaisquer passos para restabelecer a monarquia. O presidente Carmona, tal como muitos militares, era republicano, e sobretudo queria uma república diferente daquela que ajudou a derrubar em 1926. A partir de 1932, a extinção do ramo português de D. Pedro IV também complicou as pretensões dos monárquicos, mesmo que o ramo brasileiro e os primos descendentes de D. Miguel promovessem um casamento reunificador e D. Amélia até fosse madrinha de D. Duarte Pio, o atual Duque de Bragança. A própria rainha entendia que tudo estava nas mãos de Salazar. “Nada pode ser feito sem o professor Salazar”, dizia, segundo o biógrafo.

Em 1945, D. Amélia visitou Portugal. E foi bem recebida por Salazar e Carmona. E mais ainda pelo povo. À chegada a Lisboa, em Santa Apolónia, foi recebida “apoteoticamente”, sublinha José Alberto Ribeiro. Regressou a muitos lugares que lhe eram queridos, como Sintra, e foi a Fátima, de que se tornara devota no exílio. E teve um momento a sós junto do túmulo do marido e dos filhos. A fotografia que acompanha este texto é de D. Amélia a sair da Igreja de São Vicente de Fora, onde está o panteão dos Bragança.

A monarquia constitucional portuguesa foi atribulada. Nasceu da Revolução Liberal de 1820, teve uma guerra civil entre dois irmãos, foi marcada por governos mais ou menos incompetentes, apesar de alguns ministros que merecem dar nomes a avenidas e ruas, e foi terrivelmente marcada, perto do fim, por um Regicídio por dois membros da Carbonária, movimento que não acreditava que a república viria através do voto, apesar de haver um Partido Republicano legal.

Mas a forma como hoje D. Carlos é visto pelos portugueses, um rei amante das artes e apaixonado pelo mar, revela uma característica bem portuguesa que é a capacidade de seguir em frente e reconciliar-se com a história. A República Portuguesa, que nasceu num tempo em que, tirando França e Suíça, na Europa, mandavam as monarquias, já assistiu a duas mudanças de regime, e continua sólida, e solidamente democrática. Tão sólida que pode hoje reconhecer o legado de reis e rainhas, não só os da Reconquista ou os das Descobertas, mas também alguém como a rainha D. Amélia, a francesa, que por conhecer bem a realeza europeia, percebeu a excelência da coleção de coches existente no picadeiro real e esteve na fundação do mais extraordinário museu português, o Museu Nacional dos Coches, originalmente Museu dos Coches Reais.