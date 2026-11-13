COP31: As potências médias fazem a diferença

Do Atlântico ao Pacífico, muitos de nós conhecem em primeira mão os impactos de eventos meteorológicos extremos. Perante estes desafios, chegamos às mesmas conclusões: mais energia limpa, mais eletrificação, menor dependência dos combustíveis fósseis, maior soberania e fiabilidade energéticas, menos emissões.
Ao mesmo tempo, a ação climática deve refletir as circunstâncias de cada país e garantir que os mais afetados sejam devidamente ouvidos. A parceria única da presidência da COP31 entre a Türkiye, a Austrália e o Pacífico reforçou a voz e liderança dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. A Pré-COP do Pacífico destacou três prioridades: manter ao alcance a meta de 1,5°C, melhorar o acesso ao financiamento climático e valorizar o nexo oceano-clima. A parceria procura também dar maior relevo ao oceano na COP31, por via do financiamento azul, soluções climáticas baseadas no oceano e respostas à subida do nível do mar. Para Portugal, país atlântico com uma forte identidade marítima, este foco promove um interesse nacional de longa data.
As divisões globais tornam a cooperação climática mais desafiante, mas também mais necessária. O grupo MIKTA reúne México, Indonésia, República da Coreia, Türkiye e Austrália: cinco potências médias diversas, empenhadas num multilateralismo eficaz e inclusivo. Juntos, procuram aproximar perspetivas, construir consensos e promover uma cooperação prática para implementar o Acordo de Paris, inclusive através da adaptação climática e da redução de emissões. Traduzir planos climáticos em projetos concretos exige financiamento acessível e atempado, para apoiar a sua implementação e reforçar a resiliência climática.
Na COP31, a ministra do Ambiente e Energia Maria da Graça Carvalho lidera as negociações sobre o “Mecanismo de Transição Justa”. Com base na sua experiência em eletrificação verde, Portugal está a mobilizar relações inter-regionais e credibilidade técnica para ajudar a reconciliar diferenças, construir consensos e traçar novos caminhos. Uma transição justa significa apoiar trabalhadores e comunidades através da mudança, garantindo que os benefícios da energia limpa são amplamente partilhados.
Manter os países à mesa das negociações é importante, mas a COP31 tem de ir além dos planos e retórica e demonstrar que o multilateralismo pode produzir resultados. A Agenda de Ação da COP31 da Türkiye é uma oportunidade para transformar ambição em ação – da energia limpa e indústria verde ao desperdício zero, à agricultura sustentável e cidades resilientes. As potências médias de diferentes regiões podem enfrentar em conjunto desafios climáticos que nenhum país consegue resolver sozinho.