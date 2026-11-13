COP31: As potências médias fazem a diferença

Do Atlântico ao Pacífico, muitos de nós conhecem em primeira mão os impactos de eventos meteorológicos extremos. Perante estes desafios, chegamos às mesmas conclusões: mais energia limpa, mais eletrificação, menor dependência dos combustíveis fósseis, maior soberania e fiabilidade energéticas, menos emissões.

Ao mesmo tempo, a ação climática deve refletir as circunstâncias de cada país e garantir que os mais afetados sejam devidamente ouvidos. A parceria única da presidência da COP31 entre a Türkiye, a Austrália e o Pacífico reforçou a voz e liderança dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. A Pré-COP do Pacífico destacou três prioridades: manter ao alcance a meta de 1,5°C, melhorar o acesso ao financiamento climático e valorizar o nexo oceano-clima. A parceria procura também dar maior relevo ao oceano na COP31, por via do financiamento azul, soluções climáticas baseadas no oceano e respostas à subida do nível do mar. Para Portugal, país atlântico com uma forte identidade marítima, este foco promove um interesse nacional de longa data.

As divisões globais tornam a cooperação climática mais desafiante, mas também mais necessária. O grupo MIKTA reúne México, Indonésia, República da Coreia, Türkiye e Austrália: cinco potências médias diversas, empenhadas num multilateralismo eficaz e inclusivo. Juntos, procuram aproximar perspetivas, construir consensos e promover uma cooperação prática para implementar o Acordo de Paris, inclusive através da adaptação climática e da redução de emissões. Traduzir planos climáticos em projetos concretos exige financiamento acessível e atempado, para apoiar a sua implementação e reforçar a resiliência climática.

Na COP31, a ministra do Ambiente e Energia Maria da Graça Carvalho lidera as negociações sobre o “Mecanismo de Transição Justa”. Com base na sua experiência em eletrificação verde, Portugal está a mobilizar relações inter-regionais e credibilidade técnica para ajudar a reconciliar diferenças, construir consensos e traçar novos caminhos. Uma transição justa significa apoiar trabalhadores e comunidades através da mudança, garantindo que os benefícios da energia limpa são amplamente partilhados.

Manter os países à mesa das negociações é importante, mas a COP31 tem de ir além dos planos e retórica e demonstrar que o multilateralismo pode produzir resultados. A Agenda de Ação da COP31 da Türkiye é uma oportunidade para transformar ambição em ação – da energia limpa e indústria verde ao desperdício zero, à agricultura sustentável e cidades resilientes. As potências médias de diferentes regiões podem enfrentar em conjunto desafios climáticos que nenhum país consegue resolver sozinho.

Austrália, país que preside às negociações da COP31

República da Turquia, país que preside à Cimeira da COP31