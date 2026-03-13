Como paramos esta loucura?

Além da mortandade e destruição no Irão, o primeiro perigo da guerra lançada por Donald Trump contra esse país é a eternização do conflito. Membros do Congresso norte-americano admitem já a possibilidade de enviar tropas norte-americanas para o terreno. É sempre assim que começam as guerras “sem fim”: primeiro prometem-se precisão e contenção, depois normalizam-se a extensão geográfica, a multiplicação de alvos e a diluição de qualquer linha vermelha. O passo seguinte para o precipício global será a multiplicação de inimigos, a formação de alianças e a declaração de roturas entre países e, depois, o fim, ou seja, a guerra mundial, com armas nucleares à disposição. Com a insensatez a reinar esta é, infelizmente, uma previsão viável. O segundo perigo é o choque económico global e já está aí. O estreito de Ormuz, fechado pelo Irão, é uma artéria vital pois ali transitam cerca de 20 milhões de barris por dia, um quarto do comércio marítimo mundial de petróleo. Também uma fatia muito relevante do gás natural liquefeito passa por esse corredor. Com a guerra Washington decidiu libertar 172 milhões de barris da reserva estratégica e a Agência Internacional da Energia avançou para uma libertação recorde coordenada. Para a Europa importadora de energia que também prepara as reservas de emergência (quanto tempo durarão?), para países pobres esmagados pela fatura externa e para famílias já pressionadas pela inflação a guerra de Trump transformou-se num imposto planetário sobre combustíveis, transportes e alimentos. Já começámos a pagar esta despesa que nos atirará para a miséria. O terceiro perigo é o fim do Direito Internacional, que no passado poupou tantas vidas. Quando a maior potência do mundo normaliza uma guerra preventiva de motivação variável, oferece aos outros uma licença moral para fazerem o mesmo. Com esta guerra, o mundo é empurrado para a selva do direito do mais forte. O quarto perigo é, ironicamente, o reforço da proliferação nuclear. Antes dos ataques havia negociações em curso entre Washington e Teerão, mediadas por Omã, e a própria AIEA preparava discussões técnicas adicionais em Viena sobre salvaguardas e verificação do programa nuclear do Irão. A guerra destruiu os mecanismos que permitiam saber o que os iranianos estavam a fazer. O sinal que muitos regimes retiram daqui é simples: quem não tem arma nuclear pode ser atacado, quem a tiver ganha um seguro de vida. Poucas ideias são mais perigosas para o século XXI do que esta. E, entretanto, ganha força o propósito de que, para resolver o problema energético, é preciso construir mais centrais nucleares, mais “chernobis” e “fukushimas”, potencialmente letais. O quinto perigo é político e civilizacional. A guerra oferece combustível a todas as correntes autoritárias que vivem da humilhação, do ressentimento, da lógica de bloco, da xenofobia e do conflito fanático-religioso. No Médio Oriente, multiplica a radicalização. No Ocidente reforça governos que pedem mais despesa militar e menos escrutínio democrático. Na economia global cria condições para que Estados exportadores de energia e potências rivais capitalizem o caos. Na União Europeia dá espaço ao mando dos mais fortes sobre os mais fracos e ao fim da regra da unanimidade dos países-membros em questões centrais. Em Portugal o Governo coloca-nos como potenciais alvos militares dos inimigos de Trump. Como paramos esta loucura?