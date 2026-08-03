Como adaptar espaços públicos ao calor extremo

Há uma pergunta a que os municípios portugueses terão de responder cada vez mais vezes nos próximos anos:Como manter os espaços públicos utilizáveis quando as temperaturas ultrapassam regularmente os 40 graus?Durante muito tempo, esta questão parecia relevante apenas para algumas regiões mais quentes do país. Hoje, tornou-se um desafio nacional.O calor extremo deixou de ser um acontecimento raro para passar a fazer parte da realidade de grande parte do território português. E embora as alterações climáticas sejam frequentemente discutidas em termos globais, os seus impactos fazem-se sentir de forma muito concreta e local. Sentem-se numa praça sem sombra. Num parque infantil exposto ao sol. Numa rua sem árvores. Num largo onde ninguém consegue permanecer durante as horas centrais do dia.É precisamente aí que a adaptação climática deixa de ser um conceito abstracto e passa a ser uma questão de qualidade de vida. A boa notícia é que existem soluções. E muitas delas são mais simples, mais baratas e mais eficazes do que habitualmente se imagina.O primeiro erro é pensar que adaptar um espaço público ao calor significa instalar equipamentos tecnológicos ou criar grandes infraestruturas. Na realidade, os elementos mais importantes são frequentemente os mais básicos: sombra, água, vegetação e solo vivo. São estes quatro elementos que determinam a diferença entre um espaço hostil e um espaço confortável durante uma onda de calor.Comecemos pela sombra.Uma árvore madura consegue reduzir significativamente a temperatura sentida numa determinada área. Quem já atravessou uma rua totalmente exposta ao sol e entrou numa alameda arborizada conhece essa sensação sem precisar de consultar qualquer estudo científico.A sombra reduz a radiação directa sobre as pessoas, protege o solo do sobreaquecimento e cria condições para uma utilização mais prolongada do espaço público.No entanto, a sombra por si só não resolve tudo. A presença de água desempenha um papel igualmente importante.Fontes, tanques, espelhos de água, linhas de água recuperadas ou simples pontos de água acessíveis ajudam a criar ambientes mais agradáveis e psicologicamente mais frescos.Mesmo quando o efeito físico sobre a temperatura ambiente é limitado, a água altera profundamente a percepção do espaço e incentiva a permanência das pessoas. Não é por acaso que muitas das praças mais agradáveis do sul da Europa possuem fontes, chafarizes ou elementos associados à água.Ao longo de séculos, as comunidades aprenderam a desenhar espaços públicos adaptados ao clima local. Hoje temos tendência para esquecer essa sabedoria.Outro elemento frequentemente ignorado é o próprio solo. Um terreno coberto por vegetação absorve e liberta água de forma muito diferente de uma superfície impermeabilizada.Um espaço verde consegue armazenar humidade, reduzir a temperatura superficial e contribuir para um microclima mais confortável. Pelo contrário, extensas áreas de betão, alcatrão ou pedra exposta acumulam calor ao longo do dia e libertam-no lentamente durante a noite, agravando aquilo que os especialistas designam por "ilhas de calor". Muitas vezes, a adaptação climática começa precisamente por reduzir áreas impermeáveis e devolver capacidade de infiltração ao solo.Mas talvez o aspecto mais interessante seja perceber que a adaptação climática não exige necessariamente criar novos espaços. Em muitos casos, os municípios já possuem aquilo de que precisam.Por todo o país existem parques de merendas subutilizados, fontes históricas abandonadas, antigos lavadouros, pequenas linhas de água esquecidas, jardins degradados e zonas ribeirinhas com enorme potencial. Recuperar estes locais pode ser mais eficaz do que construir novos equipamentos. E, frequentemente, muito mais económico.Existe também uma dimensão social que raramente entra nesta discussão. Quando falamos de calor extremo, falamos sobretudo das pessoas mais vulneráveis. Criar espaços públicos confortáveis não é apenas uma medida ambiental: é uma medida de saúde pública. É uma medida de coesão social. É uma medida de inclusão.Um espaço público adaptado ao calor permite que as pessoas continuem a encontrar-se, a conversar, a passear e a participar na vida comunitária mesmo durante os meses mais quentes do ano. E isso tem um valor que vai muito além da temperatura.Talvez por isso devêssemos começar a olhar para os espaços públicos através de uma nova lente. Em vez de perguntar apenas quantas pessoas passam por um determinado local, talvez devêssemos perguntar: quantas pessoas conseguem permanecer confortavelmente nesse local durante uma tarde de Agosto?Essa pergunta simples muda tudo. Muda a forma como desenhamos praças. Muda a forma como gerimos parques. Muda a forma como encaramos a água, as árvores e o património paisagístico. E muda a forma como entendemos a própria adaptação climática.Porque adaptar um espaço público ao calor extremo não significa lutar contra a natureza. Significa, muitas vezes, voltar a trabalhar com ela. Através da sombra, da água e da vegetação. E da inteligência acumulada por gerações que aprenderam a viver em climas quentes muito antes de existirem ar condicionados.Talvez o futuro das nossas cidades, vilas e aldeias não dependa apenas das grandes obras que conseguirmos construir. Talvez dependa também da capacidade de recuperar aquilo que já sabemos fazer há séculos: criar lugares onde as pessoas se sintam bem, mesmo nos dias mais quentes do ano.Nuno Mamede Santos . Com mais de vinte anos de experiência em três continentes, dedica-se ao planeamento territorial regenerativo, integrando hidrologia, ecologia e economia numa visão sistémica do território. *Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico