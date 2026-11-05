Com as minorias se faz uma maioria

Abdul El-Sayed, do Michigan, primeiro senador muçulmano; Keisha Lance Bottoms, primeira governadora negra na Geórgia e nos Estados Unidos, como um todo; David Crowley, primeiro governador negro no Wisconsin; Aaron Ford, primeiro governador negro do Nevada; Byron Donalds, primeiro governador negro da Flórida; Xavier Becerra, primeiro governador latino eleito na Califórnia; Deb Haaland, primeira governadora indígena no Novo México e em todo o país; Peggy Flanagan, do Minnesota, primeira mulher indígena eleita para o Senado; Gina Hinojosa, primeira governadora hispânica do Texas.

Estas eleições intercalares, para o Congresso e para governador de vários estados, trouxeram esta série de novidades, além, claro, da vitória claríssima do Partido Democrata. Os candidatos republicanos sofreram o impacto da impopularidade do presidente Donald Trump.

Dos nomes referidos acima, só um pertence ao Partido Republicano, Donalds, o novo governador da Flórida, que é também o primeiro republicano negro eleito governador na história dos Estados Unidos. Os outros são todos democratas.

Não se trata de uma coincidência. O Partido Democrata tem sido o partido das minorias, tanto em termos de candidatos, como de eleitores. Barack Obama, o único presidente negro, é um democrata, Kamala Harris, a única pessoa negra a ser vice-presidente, igualmente. E o voto das minorias étnicas foi, nesta terça-feira, um dos fatores explicativos da derrota republicana.

Claro, um fator explicativo que tem de ser equacionado juntamente com a desilusão com o estado da economia, algo atribuído ao presidente Trump, não só incapaz de travar a alta do custo de vida, como piorando a tendência, graças a uma guerra com o Irão que provocou o aumento do preço dos combustíveis.

Grande parte dos americanos repudiou a gestão de Trump, mas o repúdio entre as minorias tem implicações no futuro do Partido Republicano. Foi graças a Trump, quando este transmitia a ideia de que sabia fazer as coisas e resolver os problemas, que os candidatos republicanos tiveram nas anteriores eleições bons resultados, contando com mais votos das minorias do que era tradicional.