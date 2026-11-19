Uma instalação contaminada, a exposição a uma substância perigosa ou uma emergência de saúde pública exigem respostas especializadas. Para proteger as pessoas, é necessário identificar o perigo, avaliar os riscos e atuar em segurança. Esta capacidade não se improvisa quando surge uma crise: constrói-se antes, com pessoas qualificadas, meios adequados e cooperação entre instituições.

O Exército Português tem sido, ao longo dos tempos, uma referência nacional na defesa nuclear, biológica, química e radiológica (NBQR), acompanhando a transformação das ameaças. Dos gases químicos surgidos na Grande Guerra à ameaça nuclear da Guerra Fria, dos ataques com Antraz às pandemias do século XXI, cada novo risco exigiu conhecimento, doutrina, formação e prontidão renovados.

A criação, em 2007, do Elemento de Defesa Biológica, Química e Radiológica consolidou esse percurso, dotando o Exército de uma força capaz, com militares especialistas e bem preparados, equipamentos e tecnologia de ponta, e conhecimento científico e laboratorial. A sua intervenção inclui detetar e reconhecer os perigos, avaliar as áreas afetadas, recolher amostras e identificar as substâncias perigosas, e descontaminar pessoas, equipamentos, viaturas e instalações.

Estas competências protegem as instalações onde as pessoas vivem, estudam, trabalham ou recebem cuidados. Recentemente, o Exército participou no reconhecimento e na descontaminação de instalações da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Durante a pandemia de covid-19, realizou igualmente operações de descontaminação em lares e unidades de saúde, reduzindo riscos e contribuindo para a utilização segura dos espaços.

A cooperação com as autoridades de saúde traduz esta ligação. Em 2015, o Exército, a Direção-Geral da Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde celebraram um protocolo para responder a eventuais casos de Ébola. O acordo prevê a mobilização dos meios especializados do Exército, mediante solicitação da Direção-Geral da Saúde, para apoiar a descontaminação de instalações, equipamentos e viaturas.

No centro desta capacidade está a Escola NBQR do Exército, herdeira da Escola de Gases e Fumos, criada na década de 20 na Escola Prática de Engenharia, em Tancos. Forma militares e civis das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, da Proteção Civil e de países amigos e aliados. O ensino e a formação que ali se ministra assentam em conhecimento especializado e certificado, adquirido em escolas e centros de excelência da NATO, de países aliados e de outras referências internacionais, harmonizando procedimentos e uma linguagem comum à resposta conjunta.

A ligação do Exército à comunidade civil, à academia e à investigação permite aproximar a experiência operacional à ciência e à inovação. Neste sentido, a Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química reforça esta ponte: com cinco laboratórios especializados, identifica agentes perigosos e desenvolve projetos nacionais e internacionais, abrangendo a deteção de substâncias perigosas, a robótica, os equipamentos de proteção e os métodos de descontaminação. O objetivo é concreto: identificar perigos mais depressa, proteger melhor quem intervém e tornar a descontaminação mais eficaz.

Esta Unidade está também ancorada a diversas organizações internacionais, integrando representantes e especialistas, e participando na formação técnica de peritos das Nações Unidas e da CPLP.

Esta prontidão é também testada no exercício CELULEX, cuja 14.ª edição decorre na região de Sines entre 23 e 27 de novembro, e que se distingue pela sua natureza multiagências. Os seus cenários colocam o país perante emergências tecnológicas, naturais e catastróficas, exigindo atuação conjunta e articulada entre todos os agentes de proteção civil. Treinar antes da emergência permite conhecer capacidades, validar procedimentos e coordenar decisões sob pressão.

No âmbito da modernização do Exército, a defesa NBQR continuará a acompanhar a evolução das ameaças e da tecnologia. Preparar o futuro exige modernizar equipamentos, manter equipas qualificadas e treinar a articulação com autoridades civis e forças aliadas.

Os riscos NBQR podem afetar simultaneamente a saúde pública, o ambiente e a segurança coletiva. Esta capacidade única e especializada do Exército torna o país mais resiliente. Ao reunir experiência operacional, ensino, treino, investigação e cooperação institucional, o Exército coloca competências singulares ao serviço de Portugal. Preservá-las e desenvolvê-las é reforçar a nossa capacidade coletiva de proteger as populações.