Há datas que não podem ser reduzidas a uma cerimónia ou a uma simples evocação histórica. O 25 de Novembro de 1975 é uma delas. Cinquenta e um anos depois, importa homenagear todos aqueles que, com coragem e determinação, contribuíram para garantir que Portugal seguisse o caminho da liberdade e da democracia pluralista. Abril abriu as portas da liberdade; novembro foi decisivo para impedir que essa liberdade fosse substituída por um novo autoritarismo.

Mas celebrar a liberdade exige mais do que recordar o passado. Exige compreender o que significa ser verdadeiramente livre nos dias de hoje. Que liberdade tem uma família quando uma parte significativa do seu rendimento desaparece em impostos e despesas essenciais? Que liberdade tem um jovem que trabalha, mas não consegue sair de casa dos pais? Que autonomia têm os portugueses quando o Estado exige cada vez mais, mas continua sem responder às suas necessidades?

É precisamente à luz destes valores que devemos analisar o Orçamento do Estado para 2027, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Um mau Orçamento, que mantém as opções políticas que têm condicionado o crescimento económico e limitado a liberdade de escolha dos portugueses.

Continuamos perante um Estado que arrecada muito, gasta demasiado e demonstra pouca coragem para reformar a despesa pública. Um Estado que exige sacrifícios às famílias e às empresas, mas que continua incapaz de combater verdadeiramente o desperdício e a burocracia.

A liberdade não se esgota no direito de votar. Também se concretiza na possibilidade de trabalhar, poupar, investir, constituir família e construir um futuro com dignidade. Quando os impostos absorvem uma parte excessiva do rendimento e o custo de vida compromete as escolhas mais elementares, a liberdade económica transforma-se numa preocupação diária.

Foi por isso que o CHEGA, apesar de votar contra o Orçamento na votação final global, assumiu a responsabilidade de procurar melhorá-lo durante a discussão na especialidade. Apresentámos propostas e contribuímos para a aprovação de medidas destinadas a aliviar as dificuldades das famílias, nomeadamente o IVA zero temporário num cabaz de bens alimentares essenciais.

Defendemos também a redução dos impostos sobre os combustíveis, sem aceitar que esse alívio fosse feito à custa da descida do IRC. Não podemos continuar a escolher entre apoiar as famílias e penalizar quem investe, cria emprego e contribui para o desenvolvimento económico.

Contudo, este processo orçamental revelou ainda uma preocupação que ultrapassa os números. Um Governo que demonstra dificuldade em aceitar as alterações aprovadas pela Assembleia da República parece esquecer que governar em democracia implica respeitar a vontade expressa pelos representantes eleitos.

O Executivo tem o direito de discordar e de questionar a sustentabilidade das propostas. Mas não pode pretender que o Parlamento seja apenas um instrumento de confirmação das suas decisões. A democracia exige debate, fiscalização, compromisso e respeito pelas instituições.

É aqui que os valores do 25 de Novembro ganham uma atualidade particular. A liberdade não pertence a um Governo, a um partido ou a uma maioria circunstancial. Pertence aos portugueses. E nenhuma estabilidade política ou orçamental deve servir de pretexto para limitar o legítimo exercício da representação democrática.

O equilíbrio das contas públicas é indispensável, mas deve ser alcançado com rigor, eficiência e coragem reformista, não através da manutenção de uma carga fiscal que continua a pesar na vida de quem trabalha.

Honrar o 25 de Novembro é, por isso, muito mais do que celebrar uma vitória histórica. É assumir diariamente a responsabilidade de defender a democracia, respeitar a vontade popular e criar condições para que cada português possa decidir livremente o seu futuro.

Porque a liberdade conquistada em 1975 não pode ficar apenas nos livros de História. Tem de ser sentida, todos os dias, na vida dos portugueses.