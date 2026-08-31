Celebração da poesia: Dom Quixote, 60 anos de editora

Para ler a poesia portuguesa há muito quem pergunte: “Por onde começar?” Logo teremos algumas respostas prontas, como se uma fórmula-feita nos fosse possível apresentar a quem, ingénua, ou desconfiadamente, ouse questionar-nos sobre que caminho será o melhor para entrar em tão densa floresta de símbolos.

Poderemos, para um leitor juvenil indicar o nunca ultrapassado livro de Sophia de Mello Breyner, O Meu Primeiro Livro de Poesia (Caminho), mas também podemos lembrar um livro que há uns bons anos a Dom Quixote publicou, de Antero de Quental, o Tesouro Poético da Infância, uma compilação de rimas que, talvez para os alunos do 1º ciclo e mesmo do 2º ciclo, faça todo o sentido ler-se.

E haverá, decerto, antologias extremamente importantes para esses leitores mais competentes (e exigentes) que sabem traçar a diacronia da nossa poesia dos séculos XIX e XX, os dois séculos em que – a par do XVI – se operaram mudanças radicais no que respeita à linguagem poética, as suas inovações, as rupturas mais significativas, os saltos (por assim dizer) mais importantes e que a fizeram avançar no sentido em que a própria modernidade avançou: aquele sentido que vai de 1857 e de As Flores do Mal, ou de Leautremont e do seu Cantos de Maldoror (1879), passando por Rimbaud e por Mallarmé (na literatura de língua inglesa por Poe até Ezra Pound, com Blake pelo meio até chegarmos a Joyce e Eliot) e em cujo trilho percebemos bem que os caminhos da poesia moderna chegaram a esse “lago escuro silente de juncais” de que falou Pessanha e que é, no fundo, esse lago do sentido da linguagem e do homem que, separado de Deus, observando a sua morte, igualmente sabe, como Hoffmansthal, que não só as palavras não dizem já o real, como o real pede que o sujeito que o diz se cale, que a sua elocução desapareça.

Casais Monteiro, entre nós, além de Pessoa e de Jorge de Sena, foi dos que melhor compreendeu a fissura aberta pela modernidade estética: o desencontro do homem com a palavra e, subsequentemente, a liberdade total dessa mesma palavra para refundar um mundo que lhe é alheio, eis o que prepondera na nossa própria historicidade poética. Nos maiores poetas destes últimos 150 anos é mesmo esse, creio, o imo da grande criação.

Vem tudo isto a propósito de um livro com organização e notas de Manuel Alberto Valente que, em Março, chegou às livrarias. De entre as antologias que podem levar o leitor exigente a entrar na nossa poesia, esta será, a meu ver, das mais claras, ao mesmo tempo que das mais representativas do que foram exactamente esses saltos, avanços e rupturas operados na nossa modernidade poética.

Mais do que uma homenagem à colecção fundada por Snu Abecassis, fundadora da Dom Quixote em 1965, esta antologia oferece-nos uma grande angular também sobre a lógica das edições num tempo em que publicar-se poesia significava resistir contra o emparedamento ideológico. Foi na colecção dos Cadernos de Poesia Dom Quixote (a não confundir com a iniciativa editorial homónima) que um tempo poético português teve lugar.

Eram pequenos livros de sóbria e harmoniosa feitura; com lettering sempre igual, rosto do autor na capa, com fundo monocromático para melhor salientar esse rosto; livros portáveis, para trazer no bolso, livros breves, com tiragens de uns quantos milhares (3000 exemplares logo esgotados, o livro inaugural desta colecção); livros estes que revelaram, e noutros casos consolidaram, poetas de gerações diversas.