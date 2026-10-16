Onde estás Porto? 

Com o passar dos anos, ouvi diversas histórias sobre a cidade em que nasci: a cidade do Porto. Recordo-me das diversas vezes que ouvi falar de uma gente amável, hospitaleira e empática. De uma Ribeira repleta de pessoas com espírito bairrista e humilde. De uma cidade que acordava e adormecia com orgulho de ser portuense. Atualmente, ninguém sabe do paradeiro desta cidade, talvez até tenha sido apagada do mapa. Ao caminhar pelas suas ruas, só se consegue observar a perda de identidade de uma cidade que, em tempos, foi invicta.

Hotéis de um lado, alojamentos locais do outro, portuenses quase inexistentes, pois de uma forma involuntária, tiveram de abandonar as suas casas para dar lugar a franchisings.

Onde está o Porto de que tanto ouvi falar ? Talvez algures perdido na bruma que se levanta sobre o rio de manhã e se dissipa ao meio-dia, deixando apenas a recordação naqueles que, um dia, o conheceram.