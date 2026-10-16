IA descodificada

De há uns tempos para cá, tenho sentido um verdadeiro prazer em ler o Diário de Notícias, sobretudo numa área que me interessa e até me atemoriza um pouco, que a Inteligência Artificial (IA).

É raro, hoje em dia, encontrar um jornal diário que se dê ao trabalho de descodificar assuntos complexos como a IA, o seu funcionamento e evolução, e toda a questão do perigo, ou não, em torno da sua evolução. Mas o DN tem feito isso com especial clareza e uma honestidade que se agradecem.

Aprecio especialmente a preocupação demonstrada em dar diferentes lados da questão, sem cair naquele papaguear automático das mesmas ideias feitas e perspetivas sedimentadas que se vê em tantos outros jornais e televisões – parecem andar todos a copiar uns dos outros.

Por isso, deixo aqui o meu aplauso. Parabéns ao DN. Continuem.

Alice Teresa Barbosa

Portalegre