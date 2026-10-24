Sou luso-brasileira e tenho carinho pelas duas culturas e formas de falar português. Daí nasce meu interesse pelos mal-entendidos entre brasileiros e portugueses. Não para ridicularizar ninguém, mas para mostrar, com humor e respeito, como podemos falar a mesma língua e entender coisas diferentes.

Uma história real:

Um brasileiro candidatou-se a um emprego numa churrasqueira no Oeste de Portugal. O proprietário perguntou:

– Você está legal?

O candidato sorriu e, fazendo sinal de positivo, respondeu:

– Estou, sim! Está tudo muito legal! 👍

O proprietário teve de se controlar para não rir. Depois, confessou: "E agora? Contrato ou não contrato? Se na entrevista já estamos assim, imagina durante o serviço!"

O candidato nem desconfiava que protagonizara uma comédia. Para ele, a entrevista corria lindamente!

E vocês: contratavam o homem ou precisariam de uns minutos para recuperar a compostura?

Afinal, falamos a mesma língua… mas entendemos sempre a mesma coisa?

Simone Naírne