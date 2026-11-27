Escrevo-te no dia 25 de novembro sabendo de antemão que nunca vais ler estas linhas pela simples razão de que não existes. Nunca exististe e, se a lucidez me continuar a valer, nunca existirás. Mas ouvi esta tarde, no parlamento, Mariana Leitão nas comemorações dos 51 anos da data em que se travou uma segunda ditadura consecutiva nesta terra e senti que te devia uma explicação. A líder da Iniciativa Liberal resumiu tudo: "Há meio século, aos 29 anos, mudava-se o país; hoje, aos 29 anos, ainda se dorme no quarto onde se cresceu."

Tu, se existisses, terias hoje, provavelmente, mais ou menos essa idade. E estarias a olhar para um hemiciclo que acaba de viabilizar mais um Orçamento do Estado desenhado para que tudo fique na mesma, com os de sempre a gerir o imobilismo do costume. E talvez me perguntasses como é que chegámos aqui (se é que ainda terias pachorra para me ouvir resmungar).

A resposta mais curta que te consigo dar é que nada disto é um acidente recente. É o resultado de quase 900 anos de má gestão. Se tivesses estudado a sério a História deste retângulo terias já visto, depressa, que nascemos bem tortos. Afinal, começámos com um primeiro rei que bateu nos mouros, bateu na mãe e bateu no primo, e, se muitos dizem que isso foi sinal de fortaleza, na realidade logo legámos aos sucessores o hábito crónico de deixar dívidas – e de nunca cumprir até ao fim o prometido ao Papa pelo reconhecimento da independência.

Daí para a frente, nunca se deixou de centralizar, fosse pelo chamado Estado ou pelo seu equivalente. Chegámos mesmo a ter um rei a queixar-se de que só herdara as estradas do reino, porque uma nobreza improdutiva ficara com tudo – mas nem sequer fomos capazes de ter um verdadeiro feudalismo que criasse contrapoderes dentro de fronteiras. Anos passados, largámos o absolutismo tarde e a más horas, e mesmo assim de forma inacabada. Com isso, perdemos o comboio da Revolução Industrial e, claro, nunca fizemos uma revolução liberal genuína.

Passámos séculos a viver de rendas e de injeções externas que nunca serviram para criar riqueza própria. A "Política de Transporte" das Descobertas, como bem lhe chamou António Sérgio, enriqueceu os banqueiros do Centro da Europa; o ouro do Brasil de facto serviu para a Coroa brincar às "Versailles dos pequeninos" em Mafra – e acabou a ajudar a financiar a Revolução Industrial inglesa.

Mudaram-se os regimes, caíram monarquias e ditaduras, mas a matriz manteve-se intacta: um Estado agigantado e incompetente, como todos os grandes "poderes públicos" são, em qualquer parte do mundo, uma economia dependente do favor político e uma alergia profunda à liberdade económica. O poder sempre a cuidar das suas elites preferidas, que vão variando consoante as épocas.

Nasci em 1972, mesmo no limiar da democracia, e demorei pouco tempo a perceber que a mudança de regime não tinha curado a doença de fundo. Quando entrei no mercado de trabalho, nos anos 90, depois de terminar um curso de Direito e optar pelo Jornalismo, ainda alimentei uma vaga esperança de que os fundos europeus – afinal, o novo ouro do Brasil – conseguissem empurrar-nos para a Europa desenvolvida e abrir cabeças para uma nova mentalidade. Finalmente vinha aí a televisão privada (apesar da alergia de boa parte da esquerda) e não dava para impedir a TV por satélite, pelo que podia ser que as pessoas finalmente olhassem lá para fora e vissem coisas diferentes!

Em casa, sendo a minha mãe professora, ouvia ao jantar a lengalenga anti-cavaquista que a Fenprof debitava todas as noites na RTP, sem ter ainda maturidade para perceber que o verdadeiro monstro que o PSD estava a criar era o engordar silencioso da própria máquina do Estado. Mas mesmo assim tive alguma esperança de que o crescimento que as estatísticas demonstravam sempre valeria alguma coisa. Pelo menos abriam centros comerciais, bancos, as pessoas compravam casas e carros…

A ilusão durou pouco. Veio o guterrismo e, com ele, o pântano. E, logo depois, as décadas seguintes: a bancarrota mal disfarçada, a terceira intervenção externa, e a estagnação económica que, ao fim destes anos todos, é mais do que crónica.

Meu filho: isto é um país em crise permanente, numa pobreza mansa que se instalou como paisagem natural.

Mas há algo ainda mais asfixiante do que a economia: é a incapacidade visceral desta sociedade para valorizar o indivíduo pelo que vale por si próprio — e não pelo apelido da família, pelo cartão do partido ou pela camisola do clube. Esta sempre foi a terra onde só se é elogiado depois de morto, quando o talento deixa de fazer sombra aos medíocres.

No último século, quem esteve no poder até trocou de ferramenta, mas o resultado foi o mesmo: na primeira metade, glorificou-se a humildade resignada dos pobres honrados; na segunda, passou a cultivar-se a inveja contra quem tem ou constrói alguma coisa. Em ambos os casos, o objetivo foi empurrar todos para a dependência do Estado.

Manter a população infantilizada e presa a um unanimismo de pensamento é um veneno letal para qualquer país, mas lidar com inovação, ideias incómodas, compromissos difíceis, dá muito trabalho... É sempre melhor não levantar muitas ondas!

Confesso-te que nunca tive uma vontade visceral de ser pai. Mas, mesmo que a tivesse tido, este ambiente teria bastado para me travar. Tive a sorte – e/ou a capacidade – de construir uma carreira que me permitiu, até meados da década passada, conseguir um vencimento acima da média. Nesse aspeto, ainda que com alguns pequenos sacrifícios da minha parte, poderia ter-te dado conforto material dentro de portas. Mas nenhum ordenado compra imunidade contra um país estruturalmente bloqueado. Por mais que te tentasse proteger, chegaria sempre o dia em que terias de enfrentar sozinho um Ensino degradado, uma Justiça paralisada, um Fisco confiscatório e uma sociedade que castiga quem se destaca e premeia o conformismo.

O tempo encarregou-se de confirmar que não me enganei. Portugal continua estagnado e, pior, sem quaisquer perspetivas de evolução, permanentemente pobre e resignado, aliás, quase orgulhoso da sua própria mediocridade.

Trazer-te para aqui teria sido uma irresponsabilidade, um ato de puro egoísmo para satisfazer um capricho biológico à custa do teu futuro.

Procriar em Portugal, em 2026, continua a ser – exatamente como era há 30 anos – um ato de fé sustentado nesse egoísmo ou então na inconsciência. Se tivesses nascido, o melhor que eu te poderia desejar seria que te fosses embora o mais depressa possível. E nenhum pai deve desejar separar-se do seu filho.