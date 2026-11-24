Concordo, porém, com a simplificação que o Governo introduziu no programa de arrendamento acessível, afastando um critério que não fazia sentido — o de obrigar a que os agregados familiares dos inquilinos correspondessem à tipologia do imóvel —, diminuindo o prazo do contrato de cinco para três anos e aplicando o desconto total de IRS a todos os contratos dentro dos valores fixados para o arrendamento acessível. O problema é que, com o aumento louco dos preços, até esses valores (que correspondem a até 80% da mediana dos contratos celebrados na mesma zona com a mesma tipologia) estão muito acima do que é realmente acessível.

Lembro também que, para os proprietários que praticam rendas acima das “acessíveis” e que se consideram defraudados com o fim do desconto para as rendas até 2300 euros, existe ainda a opção, legislada em 2019, de celebrarem contratos de maior duração: a partir dos cinco anos, obtêm uma diminuição de 10 pontos percentuais no imposto; a partir dos 10, passa para menos 15 pontos percentuais e a partir dos 20, pagam 5%. (A propósito, ainda não vi explicado o que podem fazer, face às novas regras do arrendamento acessível, os senhorios que tenham celebrado contratos de longa duração cujo valor esteja dentro daqueles limites. Podem ter direito ao IRS zero? Alguém pensou nisso? De resto, nem sequer está claro que quem celebrou contratos de três anos renováveis possa aderir ao arrendamento acessível sem ter de os denunciar — é o que faz andar a legislar aos retalhos, sem atenção ao que existe.)

Há outra coisa em que me encontro com o Governo, e me desentendo com a maioria das pessoas à esquerda: considero que um dos maiores óbices à entrada de imóveis no mercado de arrendamento é a dificuldade de despejar quem não paga. Não faz qualquer sentido onerar senhorios, que até podem estar a pagar a casa ao banco e correr o risco de a perder por não receberem as rendas, com a tarefa assistencial de prover à necessidade de habitação de quem não paga. É ao Estado que cabe essa função; se um inquilino não consegue cumprir por motivos atendíveis (doença, desemprego, etc), é ao erário público que cabe fazer face ao problema, quer providenciando alternativa quer pagando a renda.

Passemos ao travão de 2%, que o PS impôs em 2023, no Programa Mais Habitação, para o aumento das rendas nos novos contratos relativos a imóveis que tivessem sido objeto de arrendamento nos últimos cinco anos (exceptuando desse limite aqueles que tivessem sofrido obras profundas ou cuja renda estivesse abaixo do valor do arrendamento acessível), e com o qual o Governo, a Iniciativa Liberal e o Chega querem acabar.

Dizem que não funcionou — de facto, as rendas têm vindo a aumentar sempre. Mas a verdade é que, na prática, esse travão nunca existiu. Porque não é objeto de fiscalização, ou sequer de publicidade. Foi uma opção que não funcionasse: não seria decerto nada complicado que a Autoridade Tributária, que conhece o valor dos contratos de arrendamento, sinalizasse aumentos de mais de 2% quando o inquilino muda, verificando a respectiva legalidade. Também não seria difícil que, como me sugeriu alguém com responsabilidades na área da fiscalização económica, se procedesse a uma campanha publicitária que desse a conhecer a existência do limite ao aumento, a entidade a quem participar a violação da lei e as consequências.

Certo é que nada disso foi feito, o que significa que não se pode honestamente afirmar que o travão não funciona. Aliás, o que não funciona de certeza, como a realidade demonstra, é não haver travão.

Outra coisa sistematicamente apresentada como panaceia mas que se revela uma impossibilidade é, como frisou na quinta-feira, num debate sobre habitação organizado pelo Bloco de Esquerda em Lisboa, o sociólogo e ex-ministro da Educação David Justino, atribuir ao Estado e autarquias a tarefa de construir e reabilitar as dezenas de milhares de casas necessárias para prover às necessidades de habitação recenseadas.

Justino, que foi vereador em Oeiras no tempo do Programa Especial de Realojamento (PER, criado nos anos 1990 para realojar as pessoas que viviam em barracas), falou dessa experiência, do facto de estarem de novo a crescer as barracas e de serem necessários, pelos seus cálculos e a preços atuais, sete mil milhões de euros para nos próximos 10 anos construir ou reabilitar o que é necessário. A conclusão foi de que isso — 700 milhões de euros orçamentados por ano para habitação — não vai acontecer.

A propósito, a também socióloga Ana Drago, igualmente no painel do debate, invocou um estudo que estima quanta habitação nova é necessária para fazer descer o preço das casas; de acordo com os critérios do dito estudo, em Lisboa seria preciso criar uma oferta de 30 mil novas habitações para baixar os preços em 20%. Notando que só em Lisboa há 42 mil casas vazias, concluiu: é necessário pôr os devolutos no mercado. “As pessoas têm as casas a venda?”, perguntou. “OK, mas têm de as vender num determinado prazo, senão arrendam.”

Porque, prosseguiu, “queremos senhorios — com valores de renda que correspondam às necessidades das famílias.” Precisamente: é preciso encontrar um chão comum. Drago começou a sua intervenção dizendo isso mesmo. “Erradamente, ingenuamente, quando começámos a organizar este debate achava que seria possível reunir um grupo mais alargado em termos políticos para discutir isto. Porque é preciso pôr de lado as guerras políticas; precisamos de medidas que funcionem, medidas para um plano de emergência.” Precisamos. Podemos começar por não nos diabolizarmos uns aos outros. Boa?