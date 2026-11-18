Na sequência da “RETUMBANTE” vitória eleitoral de José Maria Neves nas eleições presidenciais representa, um momento politicamente relevante para Cabo Verde. Mais do que um resultado eleitoral, abre-se uma oportunidade para refletir sobre o caminho que o país pretende construir, num contexto em que a estabilidade institucional, a confiança democrática e a ambição de desenvolvimento assumem particular importância.

Cabo Verde vive um momento que exige visão estratégica, capacidade de diálogo e convergência em torno dos grandes desafios nacionais. A confiança depositada nas urnas deve ser entendida não apenas como reconhecimento de um notável percurso, mas também como uma responsabilidade acrescida perante as expectativas dos cidadãos.

É neste contexto que o papel do Presidente da República ganha particular significado. José Maria Neves tem a oportunidade de exercer um verdadeiro magistério de influência, promovendo pontes entre instituições, aproximando diferentes sensibilidades políticas e contribuindo para uma cultura de compromisso nacional.

Num sistema político em que o Governo assume a condução da política geral do país, a Presidência pode desempenhar um papel relevante na promoção da estabilidade, do diálogo e da coesão nacional.

No discurso da vitória, José Maria Neves afirmou e, passo a citar: “Irei ser um Presidente de todos os cabo-verdianos, independentemente das suas sensibilidades políticas e sociais. O Presidente da República não tem maioria, é o Presidente de todos. Podem contar comigo como um traço de união entre os cabo-verdianos nas ilhas e na Diáspora e de todos aqueles que não sendo cabo-verdianos escolheram Cabo verde para viver.

Podem contar comigo para continuar a promover as liberdades, a democracia, e o Estado de Direito e para inspirar a nação cabo-verdiana no sentido de um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável.

Um crescimento que permita uma melhoria substancial dos salários e dos rendimentos das famílias; que contribua para combater as desigualdades sociais, as assimetrias regionais, a pobreza e outras formas de exclusão social.

Serei também um Presidente ao serviço da promoção de Cabo Verde no mundo. Cabo Verde deve continuar a ser um espaço de paz, um país que defende o multilateralismo, o direito internacional a começar pela Carta das Nações Unidas o respeito pela soberania e pela integridade dos diferentes Estados. Temos de continuar a promover cabo verde no mundo como um país útil.”

Uma declaração que reforça o compromisso com a unidade nacional, o diálogo e a construção de consensos, colocando os superiores interesses de Cabo Verde acima das diferenças partidárias.

O momento é particularmente oportuno para Cabo Verde. A juventude reclama oportunidades, a economia precisa de maior dinamismo, a diáspora espera ser reconhecida como parceira estratégica do desenvolvimento e as ilhas exigem políticas públicas capazes de reduzir assimetrias e promover igualdade de oportunidades.

É também tempo de transformar a confiança política em confiança económica e social. Atrair investimento, valorizar o conhecimento, criar emprego, reforçar os serviços públicos e mobilizar os recursos humanos dentro e fora do país são desafios que não podem ficar reféns dos ciclos eleitorais.

A estabilidade institucional não deve significar ausência de escrutínio, nem a convergência nacional pode ser confundida com unanimismo. Pelo contrário, uma democracia forte constrói-se com pluralismo, responsabilidade, respeito pelas diferenças e capacidade de encontrar soluções para os problemas concretos das pessoas.

A vitória eleitoral, uma vez oficialmente confirmada, por quase 64% não será um ponto de chegada. Será o início de uma nova etapa de responsabilidades. José Maria Neves terá diante de si a oportunidade de contribuir para uma governação institucionalmente estável, politicamente dialogante e orientada para os grandes objetivos nacionais.

Cabo Verde precisa de acreditar no seu futuro, mas, acima de tudo, precisa de construir as condições para o concretizar. Este é o momento de transformar esperança em confiança, confiança em compromisso e compromisso em desenvolvimento. Um Cabo Verde para Todos exige instituições fortes, uma visão partilhada e a capacidade de colocar o interesse nacional acima das suas diferenças.