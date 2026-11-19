Não existem provas de que a frase tenha sido realmente dita pelo general romano Sérvio Sulpício Galba ou por outra pessoa qualquer. Mas da fama não se livra ele. Referindo-se aos lusitanos, nossos lendários antepassados, teria dito que se tratava de um povo da Ibéria que não era capaz de se governar, nem deixava que o governassem.

As palavras são invocadas quando se pretende reforçar a ideia de que os assuntos públicos são maltratados, entre nós, porque somos ignorantes e incapazes – e porque aqueles que nos governam ainda são piores.

Não vou perder tempo a debater se isto é, nalguma medida, verdade ou uma diatribe daqueles que não gostam de nós. Mas há ocasiões em que me pergunto, perplexo, como se há de governar a nossa gente e logo concluo pela extrema dificuldade da tarefa. A última destas ocasiões foi proporcionada pelos fenómenos climáticos Bruna e Charles.

Existe a crença generalizada de que os portugueses possuem uma característica negativa que molda a nossa personalidade coletiva: a incapacidade de prever, prevenir e antecipar as consequências trágicas de certos factos, nomeadamente eventos climáticos recorrentes – chuvas intensas e inundações, ventos devastadores, incêndios florestais violentos e outros.

Todos recordamos os efeitos da tempestade Kristin em Leiria, Marinha Grande e outras localidades da zona centro, no princípio deste ano; das cheias do Mondego e do Sado, pela mesma altura; ou dos fogos florestais, também na zona centro, em agosto e outubro de 2017, com o seu elevado número de mortes.

Nenhuma autoridade, nacional ou local, escapou às diatribes de comentadores sortidos nos meios de comunicação social: impreparação, negligência, deficiente comunicação, desprezo pelas populações, abandonadas à sua sorte; ineficiência e descoordenação.

Este final de 2026 assistiu a uma completa novidade: a prolongada preparação da “receção” a duas tempestades, de natureza diferente, mas igualmente ameaçadoras.

Durante vários dias, as televisões encheram-se de mapas, gráficos, animações e previsões, mais ou menos catastróficas. Os meteorologistas subiram aos palcos, comandando animações e simulações sofisticadas. A Proteção Civil bombardeou-nos com avisos ameaçadores. Um jovem meteorologista, entusiasmado, chegou mesmo a afirmar que, na manhã seguinte à passagem da tempestade Charles, acordaríamos num país destruído.

Não acordámos. No final da noite, os fenómenos climáticos extremos abrandaram ou desviaram-se dos alvos ameaçados. Tudo correu muito melhor do que o previsto.

Ainda bem! Pela minha parte, respirei aliviado e tive vontade de deitar foguetes. Mas muita comunicação social não escondeu a desilusão e o desencanto, vendo frustradas as imagens “terríveis” que imaginara, limitadas, afinal, a um idoso madeirense entalado numa garagem! Em vez de elogiar, por uma vez, uma prevenção oportuna e eficiente – porventura excessiva –, criticou o alarme causado e os “exageros” do Governo e dos autarcas.

É realmente difícil “ser prior desta freguesia”!