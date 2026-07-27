As pessoas falham. As instituições têm de prevenir

A morte da bebé esquecida numa carrinha de um jardim de infância, em Almada, é uma tragédia que nos confronta com uma das realidades mais difíceis de aceitar: por vezes, as consequências de uma falha humana podem ser irreversíveis. Perante casos como este, é natural que a emoção, a indignação e a procura de culpados dominem o debate público. No entanto, talvez seja igualmente importante refletirmos sobre a responsabilidade das instituições na prevenção destas situações.Quando as famílias confiam os seus filhos a uma creche, escola, clube desportivo, atividade extracurricular ou religiosa, esperam que existam sistemas de proteção capazes de garantir a sua segurança. Essa proteção não pode depender apenas da boa vontade, da experiência ou da atenção individual dos profissionais. Deve assentar em procedimentos claros, obrigatórios e sistematicamente cumpridos por todos.Sabemos hoje, a partir do conhecimento científico sobre o comportamento humano, que qualquer pessoa pode falhar. O cansaço, o stress, a sobrecarga de tarefas, as rotinas repetitivas, as distrações ou acontecimentos inesperados podem comprometer a atenção e a memória. Reconhecer esta vulnerabilidade não significa desculpabilizar erros – significa compreender que a segurança não pode estar dependente da ideia irrealista de que os seres humanos serão sempre infalíveis.É precisamente por isso que as instituições têm o dever de desenvolver culturas organizacionais centradas na prevenção do risco. Tal como acontece na aviação, na saúde ou na indústria, também nos contextos educativos e desportivos devem existir mecanismos que reduzam a probabilidade de falha humana.Algumas medidas são relativamente simples: listas de verificação obrigatórias no transporte de crianças; confirmação presencial da entrada e saída de cada criança; sistemas de dupla verificação por dois adultos; comunicação imediata quando uma criança prevista não chega ao local de destino; registos digitais automáticos; formação contínua dos profissionais sobre segurança e gestão do risco e do perigo.Em alguns contextos, a tecnologia pode igualmente ser uma aliada, através de sensores, alarmes ou sistemas eletrónicos de monitorização dos transportes.Mas nenhuma tecnologia substitui uma cultura de responsabilidade partilhada. As normas só são eficazes quando são conhecidas, compreendidas e cumpridas por todos os colaboradores, sem exceções. A segurança das crianças tem de ser encarada como uma prioridade organizacional absoluta e não como um conjunto de procedimentos burocráticos.Cada tragédia deve levar-nos a questionar não apenas o que falhou numa determinada pessoa, mas também que barreiras de proteção estavam – ou não estavam – implementadas para impedir que um erro individual tivesse consequências tão devastadoras.A melhor forma de honrar a memória desta criança é garantir que as instituições reforçam os seus sistemas internos de proteção e cuidado. Porque as pessoas são humanas e, por isso mesmo, falíveis. É justamente essa realidade que torna indispensável a existência de normas preventivas robustas, capazes de proteger as crianças, mesmo quando alguém falha.A segurança não pode depender apenas da memória de uma pessoa – tem de ser uma responsabilidade coletiva, sustentada por procedimentos que cuidem de quem cuida.