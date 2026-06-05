As aventuras de Zorro

José Luis Rodríguez Zapatero (nome de código Z ou Zorro) ficou famoso pela frase lapidar com que galvanizou um comício do PSOE:“Ser socialista é ter muito pouco e estar disposto a dar muito.”Ora, segundo o El Mundo de sábado, 30 de Maio, Zapatero, ou El Zorro, viajou mais de 40 vezes para a Venezuela e para a China – regimes socialistas dispostos a dar muito –, mas só foi duas ou três vezes a Cuba – regime socialista que, tendo muito pouco, talvez não se mostrasse disposto a dar tanto.“Los cubanos están de suerte”, continuava Andrés Trapiello no El Mundo, “Gracias a que la isla lleva en la miseria años e no queda alli nada que espoliar y robar, Zapatero la ha dejado tranquila.”As notícias que se multiplicam nos media espanhóis, mas que são quase ignoradas por cá, não deixam margem para dúvidas: em poucas semanas Zapatero passou de intocável vulto socialista ao Zorro do tráfico de influências. Zorro era o nome que lhe davam os sócios venezuelanos, segundo as escutas da Unidad de Delinquencia Economica e Fiscal. E justamente: afinal era de um popular justiceiro que se tratava, de um socialista, pobre em ouro, mas rico em sonhos, disposto a mudar o mundo. Sobretudo o seu.Foi este campeão da esquerda espanhola que, ao longo dos anos, se foi valendo da sua influência política em Madrid, Caracas e Pequim para se fazer pagar em negócios mais do que suspeitos – como o que custou ao tesouro espanhol 53 milhões de Euros, para salvar a pequena companhia aérea venezuelana Plus Ultra.Zapatero herdou dos governos de Aznar uma economia em bom estado (com um crescimento acima dos 3% e um deficit baixo, devido à redução de gasto público) mas, com ele, a dívida pública espanhola passou de 46% para 70% e o desemprego de 10% para 23%. Foi também no seu governo (2004-2011) que foi promulgada a Lei da Memória Histórica, que veio ressuscitar divisões que, no final do franquismo e da transição, tinham ficado resolvidas de parte a parte. Foi ainda o seu governo que agraciou o povo com as leis do alargamento do matrimónio a outras uniões, as crianças, com a lei do alargamento dos prazos do aborto e os terroristas da ETA, com amplas concessões a troco de paz (numa negociação muito criticada pelos partidários da unidade espanhola).O governo de Pedro Sánchez – devotado discípulo de El Zorro, que também tem dado muito com muito pouco – quis dar ainda mais, substituindo a Lei da Memória Histórica de Zapatero pela Lei da Memória Democrática, aprovada por uma maioria conseguida graças à aliança dos socialistas com os separatistas catalães e vascos, e com os partidos da esquerda radical. Contra a lei, votaram o Partido Popular, o Vox e o Ciudadanos. O líder do PP, Alberto Nuñez Feijóo, prometeu que, quando fosse poder, a derrogaria.Cercado de compadrio político e familiar, com uma série de arguidos de crimes económicos, Sánchez tem vindo a agitar-se e a agigantar-se na cena internacional, apostando tudo em sessões de pirotecnia contra Trump e o imperialismo americano. Tem também dado muito à extrema-esquerda e aos independentistas.Será todo este compadrio e corrupção uma enfermidade socialista? Evidentemente que não: o poder corrompe, a corrupção grassa e o compadrio acontece em todos os quadrantes. O que parece ser realmente endémico nos socialistas – espanhóis e peninsulares – é a ausência de culpa colectiva, institucional. Por mais casos e mais próximos que a Justiça destape são sempre casos isolados… porque ser socialista não é isso, “ser socialista é ter muito pouco e estar disposto a dar muito”. A dar e a receber. O autor escreve de acordo com a antiga ortografia