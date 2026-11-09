“Aprendi com o Girassol que há segredos que não posso guardar”

Foi assim que uma criança de 8 anos revelou à sua professora uma situação abusiva que estava a viver. Esta frase diz-nos muito sobre aquilo que ainda falta fazer em Portugal: dar às crianças ferramentas para reconhecerem situações de risco, pedir ajuda e quebrar o silêncio.

Nos últimos meses e anos, os títulos repetem-se: “Professor acusado de abusar de crianças”, “Uma auxiliar de infância suspeita de abuso sexual de uma criança de 3 anos”, “Pai suspeito de 864 crimes de abuso sexual da filha”. Mudam os nomes, os contextos e os protagonistas, mas a notícia é sempre a mesma: uma ou mais crianças foram vítimas e os adultos falharam na sua proteção.

Perante cada caso, multiplicam-se as manifestações de indignação e exigem-se responsabilidades. Porém, uma pergunta permanece sem resposta: onde está a estratégia nacional de prevenção da violência sexual contra crianças?

Continuamos a reagir mais do que a prevenir. Não existe uma política nacional robusta, articulada e sustentada que garanta que todas as crianças recebem educação preventiva adequada à sua idade. Não existem programas universalmente implementados que ofereçam ferramentas a pais, educadores, professores, catequistas, treinadores e outros adultos responsáveis. A prevenção continua a depender mais da iniciativa de organizações e profissionais do que de uma prioridade política claramente assumida.

O mais paradoxal é que não partimos do zero. Hoje existem recursos, metodologias e programas já testados que podem ser implementados em diferentes contextos educativos. O desafio não é inventar soluções, mas disseminar aquelas que já demonstraram impacto positivo.

No contexto da Igreja Católica em Portugal, o Grupo VITA desenvolveu dois exemplos concretos dessa aposta preventiva. O programa Girassol, destinado a crianças entre os 7 e os 9 anos, e o jogo digital Lighthouse Game, dirigido a crianças dos 10 aos 12 anos. Ambos têm como objetivo promover competências de autoproteção, ajudando as crianças a reconhecer comportamentos inadequados, a identificar adultos de confiança e a compreender que existem segredos que não devem guardar.

Um ano após a sua apresentação, centenas de professores, catequistas e dirigentes dos escuteiros já receberam formação e iniciaram a implementação destes recursos junto das crianças. As crianças participam ativamente, aprendendo a reconhecer sinais de risco e a procurar ajuda, e os adultos recebem formação para compreender melhor esta realidade, identificar sinais de alerta e criar ambientes mais seguros.

Estes exemplos mostram que a mudança é possível. Mas também evidenciam algo importante: não podemos esperar apenas por diretrizes vindas de cima.

É evidente que o país precisa de liderança política, investimento e estratégias nacionais. Mas enquanto esperamos por essas decisões, podemos construir mudança a partir da base. Escolas, associações, comunidades religiosas, clubes desportivos e organizações da sociedade civil podem exigir mais prevenção, procurar formação e implementar práticas de proteção. Os pais podem questionar que ações preventivas existem nos contextos frequentados pelos seus filhos. Os profissionais podem defender que a prevenção ocupe um lugar tão importante quanto a resposta aos casos já ocorridos.

As grandes transformações sociais raramente acontecem apenas por decreto. Muitas vezes começam através de um movimento persistente de baixo para cima, quando comunidades inteiras mostram que a mudança não é apenas necessária, mas possível.

Se queremos menos notícias sobre abusos amanhã, precisamos de investir mais na prevenção hoje. E isso começa por escutar as crianças, dar-lhes voz e garantir que nenhuma fica sem as ferramentas de que precisa para dizer, a tempo: “Tenho de contar este segredo.”