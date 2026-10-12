António Vieira. Lições de poética

António Vieira (1941), autor de uma originalíssima obra poética e ensaística, e que teve, enquanto poeta, como chancela primordial, a &etc, publicou também poesia na Assírio & Alvim, mas sobretudo ensaio em casas editoriais de enorme relevo. Na Hiena publicou, em 1994, Ensaio Sobre o Termo da História (reeditado em 2009 pela Fim-de-século); na editora de Vítor Silva Tavares publicou Improvisações Sobre a Ideia de Deus, que teve eco no Brasil ao ser publicado em 2017, em Belo Horizonte; e publicou ainda, na Mariposa Azual, O Perceber do Mundo. O Ser e o Saber, em 2020, sem esquecer, na mesma editora, o livro Mito e Razão no Discurso de Protágoras, ou, na Companhia das Ilhas, O Elogio da Descrença (2021).

António Vieira, ou melhor, António Bracinha Vieira, o poeta, encontra-se agora disponível para a nossa leitura num livro intitulado Erato – Mythos & Logos (Mariposa Azual), interrompendo um silêncio de 25 anos, posto que sejam estes poemas o primeiro conjunto de inéditos que dá à estampa neste século.

Doutorado em Medicina, António Bracinha Vieira, professor universitário – dos mais raros –, é também dos mais raros poetas da contemporaneidade e este facto (ou estas duas dimensões que se completam e complementam), deve ser tido em conta quando lemos este singelo livro. São 22 poemas organizados em duas secções, ou capítulos: “Mythos”, a primeira. A segunda: “Logos”.

É relativamente clara a intenção do título, ou melhor, deste subtítulo, uma vez que o leitor poderá formar a palavra composta “mitologia” e perceber, a partir daí, uma das intenções do volume: são poemas em torno de figuras da mitologia. Mas o título propriamente dito, Erato, é aí que está a chave da nossa interpretação: “Erato, filha da titânide Mnemósine e de Zeus, foi uma das Musas, a inspiradora da poesia lírica e amorosa.” Assim nos informa numa brevíssima nótula inicial.

Mas o autor diz mais. Alguns destes poemas, guiados por ritmos de Corneille e de Racine (alexandrinos) e de Camões (decassílabos) e pelo espírito de François Malherbe, no seu recorte neoclássico, arcaizante e levemente paródico, reflectem a fruição do autor ao compô-los e o seu projecto lúdico de publicá-los. Informação axial, posto que, seguindo Corneille e Racine, ambos, com Molière, os pais do alexandrino como medida matriz do classicismo francês; e ao eleger o decassílabo de Camões igualmente como respiração, o que Vieira nos dá é um conjunto de textos que, pese embora o desafio de resgatar ritmos que exigem uma cesura rigorosa, um culto do tetrâmetro, em que cada metade do verso pede um acento secundário, se lêem de forma fluida, sem dificuldades e artifícios.

É certo que Vieira cultiva também o hipérbato, subvertendo a disposição das palavras e o seu lugar na frase. É certo também que – autor culto que é – a escolha de tais ritmos, sobretudo o alexandrino, reenviam para a própria poesia heróica e para a tragédia antiga. Mas, exactamente como Corneille fez, Bracinha Vieira adopta (e adapta) este regime de versos à conversação coloquial, facto que – repito – é já muito raro entre nós. Só Jorge de Sena, Vasco Graça Moura, certas zonas de Fiama, ou, num plano não meramente clássico, mas com inflexões surrealizantes, um Franco Alexandre lograram fazer com grande desenvoltura.