Antes dos astronautas, houve os pioneiros navegadores aéreos portugueses

Todos ficamos entusiasmados com as missões espaciais, e as crianças sonham em tornar-se astronautas. Quando a Artemis II, da NASA, concluiu uma viagem de 10 dias em torno da Lua, em abril, levou seres humanos de volta às proximidades da Lua pela primeira vez em 50 anos e demonstrou a fiabilidade de um sistema de navegação.
As raízes deste sucesso remontam a uma histórica viagem de 1922, realizada pelos aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Esta viagem marcou um momento decisivo na aviação transatlântica e lançou as bases tecnológicas para futuros sistemas sofisticados de navegação aérea.
Os dois pilotos portugueses percorreram 8.383 quilómetros, de Lisboa, Portugal, ao Rio de Janeiro, Brasil, num hidroavião, numa viagem de 62 horas.
A histórica travessia demorou 79 dias e exigiu três hidroaviões, com escalas nas ilhas Canárias, em São Vicente e na Praia, em Cabo Verde, e no Brasil: no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Penedos de São Pedro e São Paulo), em Fernando de Noronha, Recife, Salvador da Bahia, Porto Seguro, Vitória e Rio de Janeiro.
Coutinho e Cabral foram os equivalentes modernos dos exploradores marítimos portugueses cujos esforços audaciosos tornaram possíveis as travessias oceânicas de longa distância.
O veterano realizador Fernando Vendrell conta a história «épica» destes aviadores no seu filme ‘Além do Horizonte – A Travessia.
O filme estreia nos cinemas a 29 de outubro.
A missão de 1922 gerou uma grande controvérsia política, numa altura em que Portugal enfrentava recursos limitados. Monárquicos e republicanos debateram acaloradamente se o custo valia a pena, apenas 12 anos após a queda do rei D. Manuel II e o fim da monarquia.
Em resposta às críticas, o ministro responsável pela missão afirma no filme: "Os portugueses vão descobrir o Brasil mais uma vez, 400 anos depois, desta vez pelo ar."
O filme destaca Coutinho, um experiente oficial da Marinha e cartógrafo, que inventou um sistema de navegação que permitia voar sobre oceanos abertos sem referências visuais nem sinais de rádio. O seu engenhoso "sextante de horizonte artificial" utilizava bolhas de água como horizonte artificial e um espelho interno para medir ângulos, revolucionando a aviação.
Cabral, o mais aventureiro dos dois, aos 40 anos, convenceu Coutinho, de 53 anos, a empreender a viagem, confiando nos seus conhecimentos especializados.
No filme, quando o presidente brasileiro recebe a dupla à chegada ao Rio de Janeiro, afirma: "Continuem a voar pelo Brasil e por Portugal, por todos aqueles que partilham a nossa língua."
Este é um filme sobre coragem, bravura, determinação e esperança. As imagens de arquivo a preto e branco enriquecem a história e conferem-lhe autenticidade.
Os dois protagonistas, Miguel Damião no papel de Gago Coutinho e Gonçalo Waddington no de Sacadura Cabral, oferecem interpretações convincentes, combinando uma presença orgulhosa e séria com um humor subtil que revela a sua forte ligação. Júlia Palha interpreta uma jovem alegre, acrescentando vivacidade ao filme.
"Combinando aventura, drama e relevância histórica, Além do Horizonte afirma-se como um projeto de ficção europeu de excelência, com forte ressonância internacional", escreveu a Variety quando o projeto foi lançado no ano passado como uma minissérie de seis episódios na RTP, sob o mesmo título.
O filme recebeu o prémio de topo Remi Platinum Award no WorldFest-Houston 2026, onde foi o filme de abertura do festival.
Vá ver este filme com os seus filhos.