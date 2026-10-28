Antes dos astronautas, houve os pioneiros navegadores aéreos portugueses

A missão de 1922 gerou uma grande controvérsia política, numa altura em que Portugal enfrentava recursos limitados. Monárquicos e republicanos debateram acaloradamente se o custo valia a pena, apenas 12 anos após a queda do rei D. Manuel II e o fim da monarquia.

Em resposta às críticas, o ministro responsável pela missão afirma no filme: "Os portugueses vão descobrir o Brasil mais uma vez, 400 anos depois, desta vez pelo ar."

O filme destaca Coutinho, um experiente oficial da Marinha e cartógrafo, que inventou um sistema de navegação que permitia voar sobre oceanos abertos sem referências visuais nem sinais de rádio. O seu engenhoso "sextante de horizonte artificial" utilizava bolhas de água como horizonte artificial e um espelho interno para medir ângulos, revolucionando a aviação.

Cabral, o mais aventureiro dos dois, aos 40 anos, convenceu Coutinho, de 53 anos, a empreender a viagem, confiando nos seus conhecimentos especializados.

No filme, quando o presidente brasileiro recebe a dupla à chegada ao Rio de Janeiro, afirma: "Continuem a voar pelo Brasil e por Portugal, por todos aqueles que partilham a nossa língua."

Este é um filme sobre coragem, bravura, determinação e esperança. As imagens de arquivo a preto e branco enriquecem a história e conferem-lhe autenticidade.

Os dois protagonistas, Miguel Damião no papel de Gago Coutinho e Gonçalo Waddington no de Sacadura Cabral, oferecem interpretações convincentes, combinando uma presença orgulhosa e séria com um humor subtil que revela a sua forte ligação. Júlia Palha interpreta uma jovem alegre, acrescentando vivacidade ao filme.