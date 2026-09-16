Amor na era da IA e da gentrificação: um encerramento contemporâneo para o Operafest Lisboa e Oeiras

Em contraste, as personagens masculinas, todas vestidas de preto, personificam uma Humanidade em desordem: o inventor oprimido pelas suas criações – o Johnson de Diogo Oliveira, com a sua inegável presença de palco –, o marido ciumento que acaba por perder a mulher para a humanoide – Gabriel Neves do Santos, o tenor nervoso, por vezes levado ao limite – e o atrapalhado diretor da escola de ballet – André Soares, sempre certeiro nas suas intervenções cómicas.

Em segundo plano, nesta comédia de costumes na era da Inteligência Artificial, uma mordaz sátira social revela a situação dos taxistas de aplicativos, os novos rostos da escravidão da Humanidade pela sociedade digital. Isso ajuda a amenizar o final agridoce, no qual o humanoide escapa, por pouco, de ser desconectado... apenas para se vingar da Humanidade?

Em Último Andamento, o compositor Pedro Laranjeira Finisterra oferece uma nova e original variação sobre o tema atemporal do triângulo amoroso. Ao regressar inesperadamente ao seu apartamento lisboeta, onde aluga um quarto por meio de uma plataforma turística, Leonardo apanha em flagrante a sua esposa Mariana nos braços do inquilino, Maurice.

Enquanto a esposa adúltera tenta minimizar a situação, o amante tenta fugir, mas um fenómeno que remete para O Anjo Exterminador, de Buñuel, parece impedi-lo. Forçados a coexistir no espaço, agora tóxico, do apartamento, as três personagens ver-se-ão gradualmente confrontadas com os seus duplos metafóricos: os músicos da Sinfonia n.º 45 de Joseph Haydn, Do Adeus (1772).

Como sabemos, em protesto contra o príncipe Esterházy, que prolongara a estadia da orquestra no seu palácio de verão além do razoável, Haydn encena a partida gradual dos seus músicos no Adagio final desta sinfonia. A mise en abyme concebida por Miguel Castro Caldas impulsiona a trama em direção ao teatro do absurdo, mas a dramaturgia, mesmo ao longo de uma hora, rapidamente atinge os seus limites.