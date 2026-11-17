4. Experiências de IA em funções públicas

Até hoje, nenhum país transferiu poder político ou executivo (como cargos do governo) para um sistema de IA; a responsabilidade jurídica e a decisão final continuam a pertencer apenas a humanos.

Contudo, vários governos parecem estar na vanguarda da transição para o chamado “Estado Agêntico”, delegando poderes administrativos, de compliance, de análise de políticas públicas e de atendimento direto a agentes de IA de alto nível.

Emirados Árabes Unidos (EAU)

Os EAU lideram globalmente a corrida para a integração estrutural da IA na administração pública. O seu governo estabeleceu metas agressivas para incorporar IA agêntica em metade de todas as operações federais. Os ministérios e entidades públicas são avaliados diretamente com base em critérios como a velocidade de adoção de sistemas autónomos, a qualidade técnica da implementação e a reestruturação de fluxos de trabalho em torno de ferramentas inteligentes.

Ucrânia

A Ucrânia tem-se destacado na implementação prática de uma arquitetura estatal baseada em agentes de IA especializados. O modelo ucraniano divide as funções operacionais e de apoio governamental entre três grandes agentes autónomos:

Um voltado para o atendimento direto à população .

Outro dedicado ao apoio e otimização do trabalho dos servidores público s .

Um terceiro focado exclusivamente em compliance, auditoria e conformidade regulatória.

Estónia

Conhecida como um dos países mais digitalizados do mundo (através do seu ecossistema e-Estonia), a Estónia está a desenvolver enquadramentos pioneiros de identidade digital adaptados especificamente para agentes de IA. O objetivo é permitir que softwares autónomos operem processos administrativos em nome do Estado com segurança jurídica e interoperabilidade técnica avançada.

O contexto global e a resistência à autonomia total

Dados de observatórios internacionais especializados em inovação pública indicam que dezenas de países já testam ou operam centenas de iniciativas de agentes de IA na máquina pública.

Em contrapartida, cresce o movimento diplomático de estados (como Espanha, Alemanha, Noruega, Austrália, entre outras) que assinaram acordos e compromissos para traçar “linhas vermelhas”, exigindo que o controlo e a supervisão de decisões críticas permaneçam estritamente sob alçada humana, de modo a evitar zonas cinzentas de responsabilidade jurídica em caso de falhas sistémicas. A legislação da UE pode dar um importante contributo neste domínio, em especial atento o conhecido “Efeito Bruxelas”.

5. Concentração do desenvolvimento da IA em poucas empresas

Porém, apesar de estarmos longe de uma AItocracia no sentido inicialmente acima referido – um modelo de governança no qual sistemas de IA assumem um papel central na formulação de políticas públicas, afetação de recursos e aplicação da justiça, reduzindo ou até substituindo a intervenção humana – assistimos a uma concentração do desenvolvimento de IA em algumas (poucas) empresas, que está a criar dinâmicas que podem conduzir as sociedades em direção a um cenário no qual a IA exerce gradual influência desproporcionalmente elevada sobre decisões políticas, económicas e sociais. Exploremos as principais dimensões disso.

5.1. Poder de mercado e controlo tecnológico

Empresas como a OpenAI, Google DeepMind, Meta, Anthropic e algumas (poucas) mais, controlam a maioria dos modelos de IA mais avançados e dos recursos computacionais necessários para treiná-los. Esta significativa concentração cria uma barreira de entrada extraordinariamente alta para competidores: custos de infraestrutura na casa de milhares de milhões de euros, dados de treino proprietários e expertise concentrada.

Quando tão poucos atores controlam a tecnologia subjacente, eles ganham poder desproporcional sobre:

Quais problemas a IA resolve (e quais ignora).

Como os algoritmos são treinados e que vieses incorporam.

Quem tem acesso e em que termos.

Como a tecnologia é regulada (frequentemente mediante “auto-regulação”).

5.2. Influência sobre decisões críticas

Sistemas de IA concentrados já influenciam diversos mercados:

Sistemas de justiça criminal: algoritmos de predição policial e risco de reincidência afetam sentenças judiciais;

Crédito e finanças: decisões de empréstimo e seguros são cada vez mais automatizadas;

Saúde pública: triagem diagnóstica, alocação de recursos médicos.

Política: processamento de dados para campanhas, moderação de conteúdo em plataformas;

Emprego: seleção de candidatos, vigilância de produtividade.

À medida que se passar de sistemas de IA que são instrumentos de tomada de decisões humanas para verdadeiros agentes de IA com total autonomia de decisões críticas em muitos processos burocráticos, será necessário regular o problema da responsabilidade: se uma IA toma decisões sobre crédito, justiça ou saúde, quem é responsável? Ou, mantendo-se a recusa de atribuição de personalidade jurídica a IAs, deve a responsabilidade ser difusa (dos criadores do algoritmo, dos gestores de dados e das probabilidades, de quem implementa a IA)?

5.3. Concentração de expertise e poder institucional

Os melhores pesquisadores em IA trabalham maioritariamente em grandes empresas tecnológicas. Esta concentração de expertise significa que:

o diálogo sobre segurança, ética e risco em IA acontece largamente dentro dessas empresas , não em espaços públicos;

governos enfrentam uma assimetria de informação – dependem das mesmas empresas para entender a tecnologia que precisam de regular e supervisionar;

captura regulatória: as empresas que desenvolvem IA também moldam o enquadramento regulatório. Regulações “amigáveis” e próximas com estas grandes empresas podem solidificar o seu domínio e impedir concorrência;

agências regulatórias frequentemente contratam ex-funcionários dessas empresas ou são influenciadas pelos seus lóbis.

Isso cria um ciclo de dependência estrutural no qual estas empresas tecnológicas ganham poder não apenas tecnológico, mas também político e regulatório. Governos e instituições ficam dependentes de sistemas de IA controladas por conglomerados privados. Qualquer decisão sobre políticas públicas passa pela aprovação tecnológica dessas empresas. A atual situação de promiscuidade entre a liderança política nos EUA e as empresas de Big Tech é bem ilustrativa deste risco.

Por outro lado, essas decisões frequentemente refletem valores e escolhas das empresas que as desenvolvem – nem sempre alinhadas com o interesse público. Uma pequena elite de gestores e especialistas em IA acaba definindo, indiretamente, políticas (que deviam ser) públicas que afetam milhões de pessoas.

Além disso, o controle sobre a moderação de conteúdo e os algoritmos de recomendação significa uma seleção de narrativas e o controle sobre que informações circulam e o que é considerado “verdade” socialmente.

5.4. Contrapontos e mitigações

Alguns fatores podem contrariar essa trajetória de concentração do desenvolvimento da IA em (poucas) empresas, que não está pré-determinada por ninguém:

código aberto: modelos open-source (Llama, Mistral, etc.) reduzem dependência de gigantes tecnológicas, embora ainda exijam recursos substanciais;

regulação: leis como o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial (EU AI Act) tentam criar regras que limitam o poder corporativo.

Competição: Novas empresas emergem constantemente; o cenário é dinâmico;

pressão pública: escrutínio sobre vieses, privacidade e uso de dados pode forçar mudanças.

Conclusão

A AItocracia surge, para muitos, como uma tentadora resposta à crise de representatividade e à ineficiência das democracias liberais contemporâneas. No entanto, ceder a soberania e o poder decisório a sistemas algorítmicos em nome da eficiência pura acarreta o risco de converter o governo numa tecnocracia inflexível e inacessível.

No curto prazo, o risco real não é que máquinas “tomem o poder” político ou económico, mas que aumentem o seu poder fáctico em milhentas burocracias e decisões intermédias que já executam parcialmente e de que a nossa vida depende – no acesso à saúde, à justiça, à segurança social, a crédito bancário, etc. Todavia, transferir o poder decisório para sistemas automatizados ou agentes de IA não elimina o poder, apenas o desloca para as corporações tecnológicas que projetam, treinam e mantêm esses algoritmos.

Um risco maior reside na possibilidade, se não probabilidade, de o poder sobre máquinas inteligentes ser capturado por algumas (poucas) entidades, sobretudo se tais entidades usarem essa influência para moldar a sociedade de forma alinhada com os seus interesses e os dos seus acionistas ou donos, não necessariamente com o interesse público.

Isto não é ficção científica, mas economia política e teoria do poder – uma versão high-tech de concentração histórica de poder tecnológico.

A concentração do desenvolvimento da IA em (poucas) empresas não garante AItocracia, mas cria condições para ela ser possível, pelo menos em algumas áreas.

Em suma, o desafio do futuro não reside em substituir o discernimento humano pela IA – com risco de perda de controle ético –, mas sim em utilizar a IA como uma ferramenta de suporte que amplie a transparência e a capacidade analítica, preservando o valor insubstituível do debate axiológico e da dignidade humana na política.