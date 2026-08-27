Afogamentos: quando os números já não permitem falar em fatalidade

Noventa e duas pessoas morreram afogadas em Portugal nos primeiros sete meses deste ano. É o número mais elevado da última década para o mesmo período e representa um aumento de 15% face às 80 mortes registadas até julho de 2025. Perante estes dados, já não basta lamentar cada tragédia. É necessário reconhecer que Portugal começa a ter um problema de prevenção e segurança aquática.

Os números provisórios, divulgados pelo Observatório do Afogamento, da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores, mostram que o perigo está longe de se limitar às praias marítimas durante os meses de verão. Os rios foram o local onde ocorreram mais mortes - 35 -, seguindo-se o mar, com 27. Em conjunto, estes dois meios aquáticos concentraram 62 das 92 vítimas, o equivalente a 67,4% do total.

Mas houve também seis mortes em barragens, outras seis em piscinas domésticas, cinco em poços, quatro em estradas inundadas e quatro em portos de abrigo. A lista inclui ainda vítimas em lagoas, piscinas de aldeamentos turísticos, piscinas públicas, tanques e valas. A diversidade dos locais demonstra que o afogamento não é apenas um risco balnear: é um problema de saúde e segurança públicas presente todo o ano.

O valor agora conhecido ultrapassa também as 88 mortes verificadas no mesmo período de 2022, que constituíam o anterior máximo da série analisada. E surge depois de um ano particularmente trágico: em 2025, Portugal registou 142 mortes por afogamento, mais 17,4% do que em 2024 e o terceiro pior resultado desde 2017.