Afinal não querem mais casas, mas sim a casa dos outros!

As acampadas pela habitação trouxeram para o espaço público um problema real, grave e que exige respostas urgentes. O acesso à habitação tornou-se incomportável para uma parte significativa dos portugueses, sobretudo para os mais jovens. Mas seria um erro confundir a legitimidade dessa reivindicação com a natureza de todos os movimentos que procuram apropriar-se dela.

Por trás de uma causa social transversal começa a revelar-se uma convergência de correntes políticas e ideológicas que têm pouco em comum, além de um adversário partilhado: o capitalismo, a economia de mercado, a criação de riqueza e a própria ideia de mérito.

Pequenos grupos da extrema-esquerda revolucionária, movimentos anticapitalistas, ativistas antifascistas, organizações de inspiração wokista, setores do ativismo identitário e pró-Palestina e até correntes próximas do islamismo radical encontram nestas mobilizações um terreno de convergência circunstancial. Não constituem um bloco homogéneo, nem perseguem necessariamente os mesmos objetivos. Mas podem reconhecer-se num mesmo espaço de contestação.

O que está em causa é mais do que uma manifestação contra os preços das casas. É uma estratégia de ocupação do espaço público, de confronto com a autoridade e de produção de conflito político. A tradição neogramsciana ajuda a compreender esta dimensão: a transformação da sociedade não se faz apenas pela conquista do poder institucional, mas também pela disputa da hegemonia cultural, pela ocupação dos espaços de influência e pela construção de uma narrativa de antagonismo permanente. A rua passa, assim, de espaço de reivindicação a instrumento de pressão política.

A confrontação com a polícia, a desobediência às regras de utilização do espaço público e os episódios de violência e vandalismo, quando existem, alimentam uma dinâmica de radicalização e proporcionam uma exposição mediática que dificilmente seria alcançada por uma discussão séria sobre políticas de habitação. Também a comunicação social tem aqui uma responsabilidade acrescida: relatar os acontecimentos não significa tornar-se participante na mobilização, nem substituir o escrutínio jornalístico pela reprodução acrítica da narrativa dos organizadores.

As recentes acampadas foram associadas a grupos de extrema-esquerda, incluindo organizações brasileiras, estando algumas destas ligações sob acompanhamento das autoridades. Isso não permite, porém, transformar todos os participantes em militantes revolucionários, nem desvalorizar as reivindicações legítimas de quem enfrenta dificuldades reais. Mas obriga a olhar para o fenómeno sem ingenuidade.

A grande contradição talvez esteja na própria natureza da reivindicação. Queremos mais casas, mais construção, mais oferta, investimento, iniciativa privada e habitação pública. Precisamos de políticas que permitam aumentar a oferta e reduzir os preços. Mas uma parte do discurso radical parece interessar-se menos por construir novas casas do que por combater quem as possui, quem investe e quem cria riqueza.

É aqui que a contestação muda de natureza. Deixa de querer resolver o problema da habitação e passa a querer resolver o problema do capitalismo. Na sua versão mais radical, já não se trata de garantir uma casa a quem dela precisa. Trata-se de transformar a casa dos outros num símbolo de uma ordem que se pretende derrubar.

Não confundamos, portanto, o direito à indignação com o direito de impor uma ideologia, nem a liberdade de manifestação com a suspensão da democracia. Uma sociedade democrática deve saber ouvir quem protesta, mas também reconhecer quem procura instrumentalizar o protesto. Porque o direito à habitação não pode servir de pretexto para retirar aos outros o direito à liberdade, à propriedade e à democracia.