Admirável velho mundo

Numa semana marcada por impactantes incidentes tecnológicos, do apagão da Microsoft à paralisação de voos nos EUA, chegou ao fim uma era na indústria da tecnologia: a de Jensen Huang à frente da Nvidia, empresa que cofundou à mesa de um modesto restaurante de estrada em Silicon Valley, em 1993, e que se transformou num dos protagonistas centrais da economia mundial do século XXI.

A Nvidia começou por revolucionar a indústria dos videojogos, ao inventar a placa gráfica moderna (GPU) em 1999, mas o maior ponto de viragem aconteceu quando Huang antecipou a explosão da Inteligência Artificial, fazendo dos seus chips uma infraestrutura indispensável para os centros de dados e laboratórios de IA em todo o planeta. De tal forma que foi a primeira empresa a ultrapassar a fasquia dos 5 biliões de dólares em capitalização bolsista, há pouco mais de um ano (outubro de 2025).

E Huang, naturalmente, viu o seu nome escalar também até aos tops das listas dos homens mais ricos do mundo: figurava no top-10 da Forbes, com uma fortuna avaliada em cerca de 150 mil milhões de euros, quando rebentou o escândalo que destapou os seus vícios privados e fez cair em desgraça as suas públicas virtudes. O CEO da Nvidia foi obrigado a deixar o cargo esta semana, após a revelação de casos extraconjugais que podem envolver até espionagem industrial de Estado.

É verdade que a história do poder sempre andou de mãos dadas com a história das suas fraquezas privadas. A diferença estará hoje na velocidade com que uma crise pessoal pode adquirir consequências globais, como se viu por estes dias. O escândalo que ditou a saída de Jensen Huang contribuiu para uma das maiores perdas de valor bolsista da história, apagando mais de 500 mil milhões de dólares (entre 450 e 490 mil milhões de euros) em valor de mercado da Nvidia numa única semana – o equivalente a cerca de uma vez e meia o Produto Interno Bruto (PIB) anual de Portugal.

E não deixa de existir uma profunda ironia na história de homens como Huang, gurus de um futuro “pós-humano”, que continuam a tropeçar nos velhos problemas de sempre da Humanidade. Figuras como ele, Musk, Gates ou Bezos representam hoje uma espécie de panteão de oráculos capazes de antecipar o futuro, semideuses tecnológicos com um poder quase ilimitado. São os rostos do “admirável (ou não) mundo novo” que vem alterar a forma como trabalhamos, comunicamos, pensamos e até como vivemos. E, no entanto, por trás de todos os algoritmos, supercomputadores, ambições de conquistar o espaço e mais além, continuam a existir homens, com as fragilidades e tentações de qualquer homo erectus, quando pedras e paus eram a tecnologia de ponta disponível.

Talvez seja esta a maior virtude deste episódio. Não sendo propriamente edificante, é um lembrete irónico de que o futuro pode até estar nas mãos da Inteligência Artificial, mas ainda não conseguiu escapar totalmente à natureza humana. Desde logo, aos seus instintos mais básicos.