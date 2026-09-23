A voz que nos ensinou a ficar

Jorge Palma foi um dos grandes cronistas das emoções portuguesas. Soube falar da solidão sem fazer dela um espetáculo. Soube escrever sobre a noite sem a tornar escura demais. Soube cantar o desejo sem lhe retirar a delicadeza. E soube mostrar que a melancolia pode ser bonita, desde que não nos prenda para sempre.

O país habituou-se a ouvir a sua música como quem reencontra alguém de confiança. A voz podia chegar mais rouca, o tempo podia passar, as modas podiam mudar, mas havia ali uma espécie de fidelidade a si próprio. Jorge Palma nunca pareceu disposto a adaptar-se ao que era mais fácil ou mais vendável. Escolheu o seu caminho, com as contradições, as pausas, os excessos e a liberdade de quem não nasceu para obedecer a fórmulas.

As suas músicas ensinaram-nos que não há vergonha em admitir a vulnerabilidade. A palavra “frágil”, tão ligada ao seu universo, não era uma confissão de derrota. Era uma forma de verdade. Porque só quem reconhece a sua fragilidade pode perceber a força que existe em pedir ajuda, em recomeçar ou em ficar ao lado de alguém quando tudo aconselha a partir.

Não o conheci pessoalmente, mas há uma proximidade que não depende do contacto direto. É a proximidade que se cria quando um artista encontra as palavras que nós não conseguimos encontrar. Jorge Palma pertenceu a essa rara categoria de artistas que não nos falam de cima. Falava-nos ao lado. Falava-nos de pessoa para pessoa. E talvez seja por isso que, quando se anuncia a sua morte, a notícia não parece distante. Parece a partida de alguém que conhecíamos, mesmo sem o conhecer. De alguém cuja voz já nos tinha feito companhia em tantas ocasiões.

Hoje, recordam-se os grandes temas, os discos, os concertos, as colaborações e o talento extraordinário de um compositor que marcou a música portuguesa. É justo que assim seja. Mas há algo mais íntimo que permanece: a memória de cada um de nós com as suas canções.

Essa é a vitória dos artistas maiores: continuarem presentes quando já não estão. Jorge Palma partiu, mas deixou-nos uma espécie de casa feita de música. Uma casa onde cabem a saudade, o amor, o desalento, a esperança e até o riso. Porque a vida, por mais dura que seja, também pede que se encontre um lugar para respirar e dizer: “Deixa-me rir.”